烏軍報捷：2天內於赫爾松阻擋2次俄襲擊、殲滅48名敵軍

2022/04/26 11:31

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄交戰已進入62天,目前俄軍將重心集中至烏東及烏南地區,盼能掌控通往克里米亞半島的陸路走廊。而據烏軍稍早的說法指出,其在過去2天中,成功於烏南港城赫爾松(Kherson),阻擋了來自俄方的2次攻擊,並殲滅了48名俄軍。

據《半島電視台》報導,烏克蘭軍隊稍早指出,其在過去兩天內,於赫爾松和俄軍交戰的過程中,成功阻擋了對方2次的攻擊行動,更一舉殲滅了48名俄軍,摧毀13件敵方軍備,其中還包含了2台俄軍戰車。

烏克蘭武裝部隊總參謀部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)25日晚間在臉書表示:「我們的部隊於赫爾松地區,擊退了2次來自敵人的攻擊,摧毀了1輛坦克車及1輛裝甲戰鬥車,俄軍其他剩餘的部隊,則撤防至先前的據點。」

武裝部隊總參謀部也透露,在黑海(the Black Sea)的俄羅斯軍隊,正透過潛艦在威脅烏克蘭的民航運輸活動,好讓他們能在不受干擾的狀況下,打撈先前沉入海中的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)。

