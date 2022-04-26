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    烏軍報捷：2天內於赫爾松阻擋2次俄襲擊、殲滅48名敵軍

    圖為赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（資料照，法新社）

    圖為赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（資料照，法新社）

    2022/04/26 11:31

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄交戰已進入62天，目前俄軍將重心集中至烏東及烏南地區，盼能掌控通往克里米亞半島的陸路走廊。而據烏軍稍早的說法指出，其在過去2天中，成功於烏南港城赫爾松（Kherson），阻擋了來自俄方的2次攻擊，並殲滅了48名俄軍。

    《半島電視台》報導，烏克蘭軍隊稍早指出，其在過去兩天內，於赫爾松和俄軍交戰的過程中，成功阻擋了對方2次的攻擊行動，更一舉殲滅了48名俄軍，摧毀13件敵方軍備，其中還包含了2台俄軍戰車。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）25日晚間在臉書表示：「我們的部隊於赫爾松地區，擊退了2次來自敵人的攻擊，摧毀了1輛坦克車及1輛裝甲戰鬥車，俄軍其他剩餘的部隊，則撤防至先前的據點。」

    武裝部隊總參謀部也透露，在黑海（the Black Sea）的俄羅斯軍隊，正透過潛艦在威脅烏克蘭的民航運輸活動，好讓他們能在不受干擾的狀況下，打撈先前沉入海中的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。

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