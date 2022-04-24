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    戰火陰影下度東正教復活節 烏克蘭人盼快贏得勝利

    24日是東正教的復活節，烏克蘭東部一間教堂裡神父為民眾主持復活節儀式。（美聯社）

    24日是東正教的復活節，烏克蘭東部一間教堂裡神父為民眾主持復活節儀式。（美聯社）

    2022/04/24 22:56

    〔中央社〕在俄羅斯入侵兩個月後，烏克蘭人今天在戰爭陰霾籠罩下紀念東正教復活節，許多人不畏轟炸勇敢上教堂接受祝福，還有些人則哀悼逝去的親人。

    東部城鎮利曼（Lyman）的一處前線陣地，士兵們在雨中以「基督已復活！」互相問候。

    數十名警察來到鎮內一座東正教小教堂，有些人穿著防彈衣，其中一位拿著一個大紙箱，裡面裝著傳統復活節蛋糕，要讓神父用聖水祝福。

    教堂內有數十位平民從黎明便聚集祈禱，而在聖詠歌聲中，一直迴盪著外頭傳來的砲聲。

    神父在講道時說：「我們如果做了錯誤的選擇，那麼黑暗將毀掉我們，就像在這場戰爭中，黑暗正在摧毀我們。」

    他又說：「對於人道援助和照顧流離失所者的社會，我們心存感謝。」

    自烏克蘭戰爭爆發以來，已有成千上萬人死亡，數百萬人被迫逃離家園。

    在首都基輔郊外的布查（Bucha），人們為死去的親人哀悼。俄軍毀滅性占領該鎮數週後，於上月底撤離。

    一群人低著頭在聖安德列教堂（St Andrews Church）後方的公墓憑弔死者，有些人哭了出來。

    59歲的克拉夫佐娃（Lyubov Kravtsova）強忍淚水說道：「今天是個有陽光的日子，像春天一樣，我們希望一切很快結束，我們的軍隊會把入侵者趕出我們的國家。」

    她補充說：「但這對我來說仍很難接受。」她提及俄軍占領時的恐怖和剝削。

    人們肩並肩站在聖安德列教堂外，手裡提著裝有復活節食物的籐籃。教堂的神父霍洛文（Andrii Holovine）迎接信徒並向他們灑聖水。

    霍洛文告訴法新社：「我們的人民生活在轟炸和砲擊下，流淚、悲痛和哀傷，但我們需要希望光照。復活節給了我們希望。」

    但他說，要寬恕發生在布查以及仍在烏克蘭其他地方發生的恐怖事情，還有很長的路要走。

    「在海牙法庭審判這些邪惡罪行並查出所有戰犯，非常重要。」

    烏克蘭總統澤倫斯基在復活節談話中，祈求上帝不要忘記布查，或附近的伊爾平（Irpin）、博羅江卡（Borodyanka）和戈斯托梅利（Gostomel）等其他遭到俄軍蹂躪的城鎮。

    他說：「我們的心中充滿強烈的憤怒。我們的靈魂對入侵者及其所做的一切充滿憎恨。」

    「不要讓憤怒從內部摧毀我們。把它變成一種良善的力量來打敗邪惡勢力。」

    在靠近俄羅斯邊境的東部城市哈爾科夫（Kharkiv），大約50位民眾冒著可能被轟炸的危險，在西羅寧齊守衛教堂（Gvardiytsiv Shironintsiv church）參加彌撒。

    35歲的史坦尼斯拉斯（Stanislas）帶著妻子和18個月大的女兒前去祈禱，手裡拿著一塊覆蓋白色糖霜的圓形甜麵包，上面點綴色彩繽紛的彩糖。這位麵包師傅說：「我希望日子變好，屆時我們可以再次升火烤肉。」他的麵包店被俄軍火箭摧毀。

    戴著紫色和白色羊毛帽的老婦人娜維亞（Nadwya），手裡拿著兩個她烤的復活節蛋糕。經過好幾個禮拜無情轟炸後，她說：「我只想睡個好覺。」

    在教堂幫忙的葛羅夫成科（Andrey Golovchenko）說，這幾天來教堂的人比戰爭爆發前還多，不單單是為了接受援助。他說他希望烏克蘭「迅速取得勝利」。

    在前線城市北頓內茨克（Severodonetsk），烏克蘭官兵將3個覆蓋糖霜的大型復活節麵包藏在一座橋下，與他們貯備的水瓶、穀物棒和卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs，AK-47步槍）放在一起。

    在西邊的城鎮斯拉夫揚斯克（Slovyansk），當地居民路過大教堂停下來匆匆接受祝福，隨著遠處砲聲響起，他們又騎上自行車快速離去。

    34歲神父派西（Paisiy）表示，他留在這座城市是因為這是他的工作。他說：「人們很害怕，他們來這裡見到神父，能給他們帶來安全感。」

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