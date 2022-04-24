身在異鄉慶祝復活節 烏克蘭難民懷抱歸國夢

烏克蘭難民今天湧入中歐各地教堂，參與苦樂參半的東正教復活節慶祝儀式。（路透）

2022/04/24 22:43

〔中央社〕烏克蘭難民今天湧入中歐各地教堂，參與苦樂參半的東正教復活節慶祝儀式，他們一方面感激能逃過俄軍入侵，一方面懷抱返鄉與家人重聚的夢想。

在波蘭華沙（Warsaw）市中心的「抹大拉的馬利亞主教座堂」（Cathedral of St. Mary Magdalene），神職人員說，今年復活節儀式比過去幾年熱絡，兒童手拿裝飾烏克蘭國旗的復活節提籃，頭髮上綁著藍黃色蝴蝶結。

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35歲的亞努謝維奇（Anna Janushevich）從烏克蘭西部的利維夫（Lviv）逃來此地，她說：「這是我第一次沒在烏克蘭過復活節…幸運的是，這裡有很多烏克蘭來的人。」

「戰爭結束後我會回去烏克蘭。我夢想能回去，能在家慶祝復活節、我的女兒能跟家人團聚。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，超過500萬烏國人民逃出國境，絕大多數人是透過波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞的邊界關卡，到歐洲聯盟（EU）避難。

這些難民中又有許多人選擇與波蘭親友一起等待戰爭結束。戰前波蘭境內烏克蘭僑民人數即為中歐地區最多，約有150萬人。

27歲的杜德卡（Bohdana Dudka）跟教堂內許多人一樣都在照相，她把照片傳給故鄉親友，包括留在烏克蘭作戰的兩名兄弟。

杜德卡說：「我希望下一個復活節假期會在烏克蘭的家裡，我想謝謝波蘭人幫了烏克蘭人那麼多忙，我們什麼都沒帶來，在這裡大家互相幫忙。」

捷克布拉格（Prague）戰前就有近20萬烏克蘭人。克拉斯諾波斯卡雅（Nataliya Krasnopolskaia）說，她3月6日從烏克蘭南部的敖德薩（Odesa）逃來這裡後，開始固定到聖西里爾和美多德主教座堂（Cathedral Church of Sts Cyril and Methodius）參加禮拜。

她說：「在烏克蘭我只有過節時會去，但在布拉格，我試著每週日上教堂。我祈求烏克蘭的慘況早點結束，然後我們就能回家。」

另有超過36萬9000名烏克蘭人在逃離戰爭後，到德國登記為難民。

在柏林（Berlin）的拿但業教堂（Nathanael Church），烏克蘭社群領袖說，約500人的教堂會眾預料會因為復活節而暴增至2500人，難民們說歌聲與傳統讓他們想到家鄉。

23歲的辛達克（Diana Shyndak）來自烏克蘭首都基輔（Kyiv）。她說：「今天有好多人，還有這種氛圍，一切都像在烏克蘭。看到這裡有那麼多人能慶祝復活節真好。」

「這是我第一次不在烏克蘭慶祝復活節，我很難過和心痛，因為有好多人死了。我們每天都在為我們的人民和孩子祈禱。」

這場戰爭已導致數以千計的人死亡、數以百萬計的人逃出家園，諸多城市化為瓦礫。而在烏克蘭人慶祝東正教復活節之際，戰事仍看不到盡頭。

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