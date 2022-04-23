軍情動態》美海軍計畫2027年22艘巡洋艦全除役 國會憂戰力空窗

美海軍長期主張汰除舊款軍艦節省花費。（法新社）

2022/04/23 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年將戰略重心放在印太地區，確保太平洋和南海的局勢穩定及自由航行權利。美國雖然有全球最強大海軍，但數十年來陷入是要延長舊艦服役年限，還是果斷除役減少開銷的辯論。美海軍提出要在2027年除役22艘提康德羅加級巡洋艦，勢必將在國會掀起激烈辯論。

《美國海軍研究所新聞》（USNI News）報導，美海軍目前有22艘提康德羅加級飛彈巡洋艦，是否維修、升級其中11艘以便將服役時間延長至2030年後，軍方和國會已爭論數十年之久。

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如今海軍再提出放棄更新舊型軍艦的念頭，在本週發布的計畫中強調，這些船艦的維修保養費用所費不貲，有意5年後汰除整個巡洋艦隊，包括正在進行的更新計畫，並由配備神盾系統的伯克級驅逐艦取代，但投入服役的時間點無法與巡洋艦的退役時間銜接。

報導提到，若是國會同意海軍的規劃，屆時將有10艘軍艦會在2年內除役，2023財政年度的巡洋艦就會從22艘銳減至12艘。目前美軍的維斯克堡巡洋艦（CG-69）正由英國國防公司貝宜系統維修中，經費達2億美元，進度只到一半。

主管海軍作戰需求與能力（OPNAV N9）的副參謀長康恩（Scott Conn）向媒體表示，「這些問題的癥結在於，我們是否想繼續挹注資源在這些船艦上。在5艘軍艦的升級工程上，現在只有1艘完工。」

康恩說，國會或許對這想法不太高興，可能會拒絕。但上週參訪了維斯克堡號的維修工作後發現，雖然完成的部分不少，整體來說還有很漫長的工作要做，軍方自然得對現實情況做出評估，「從作戰能力來看，繼續投資這些船艦會給予我們回報嗎？」

報導指出，海軍的2027年除役計畫預料會在軍方和國會間激辯數年，因為國會始終對海軍在沒有替代戰力的情況下就想汰除船艦的想法抱持批評。過去數十年來，無論軍方提出封存、延後升級或永久除役等方案，都遭到國會回絕。

美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）去年告知眾議院軍事委員會，「目前正在升級的巡洋艦經費超出預估的175至200％，且進度落後數百天之久。這些船艦原定的生命週期是30年，如今卻超過了35年。」

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