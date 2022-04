普廷為何要只封鎖不強攻鋼鐵廠？英國防部點出關鍵

2022/04/22 17:27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第58天,俄軍正在烏東開展頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas),誓言完成總統普廷(Vladimir Putin)解放該地的目標。而英國軍方的最新戰情分析則點出,俄國為了嘗試重組軍隊,已將不能用的軍備送回國內維修。

據英媒《天空新聞》報導,英國國防部22日在推特彙整最新戰情指出,俄國為了嘗試重組已經枯竭的軍隊,重新投入烏東頓巴斯戰役,其已將無法使用的軍事設備,送回國內進行維修工作。

英國國防部指出,普廷下令以封鎖,來取代圍攻馬立波市(Mariupol)內亞速鋼鐵廠(Azovstal)的作法,顯示了他仍渴望遏制烏軍在該市內的反抗,同時釋出多餘兵力,部署至烏東地區。

英國國防部認為,若是俄國對亞速鋼鐵廠,進行全面「地面襲擊」的行動,恐怕會釀成俄軍的重大死傷,進而導致其整體戰鬥力下降。

另外在烏東頓巴斯(Donbas)交戰區方面,俄軍進一步尋求推進至紅利曼(Krasnyy Lyman)、布哈伊克法(Buhayikva)、巴爾文科沃(Barvinkove)、利曼(Lyman)及波帕斯納亞市(Popasna)內的村落,砲襲仍在持續。

