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    普廷為何要只封鎖不強攻鋼鐵廠？英國防部點出關鍵

    英國軍方的最新戰情分析則點出，俄國為了嘗試重組軍隊，已將不能用的軍備送回國維修，圖為先前遭俄軍攻擊後，冒出濃煙的亞速鋼鐵廠。（資料照，法新社）

    英國軍方的最新戰情分析則點出，俄國為了嘗試重組軍隊，已將不能用的軍備送回國維修，圖為先前遭俄軍攻擊後，冒出濃煙的亞速鋼鐵廠。（資料照，法新社）

    2022/04/22 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第58天，俄軍正在烏東開展頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），誓言完成總統普廷（Vladimir Putin）解放該地的目標。而英國軍方的最新戰情分析則點出，俄國為了嘗試重組軍隊，已將不能用的軍備送回國內維修。

    據英媒《天空新聞》報導，英國國防部22日在推特彙整最新戰情指出，俄國為了嘗試重組已經枯竭的軍隊，重新投入烏東頓巴斯戰役，其已將無法使用的軍事設備，送回國內進行維修工作。

    英國國防部指出，普廷下令以封鎖，來取代圍攻馬立波市（Mariupol）內亞速鋼鐵廠（Azovstal）的作法，顯示了他仍渴望遏制烏軍在該市內的反抗，同時釋出多餘兵力，部署至烏東地區。

    英國國防部認為，若是俄國對亞速鋼鐵廠，進行全面「地面襲擊」的行動，恐怕會釀成俄軍的重大死傷，進而導致其整體戰鬥力下降。

    另外在烏東頓巴斯（Donbas）交戰區方面，俄軍進一步尋求推進至紅利曼（Krasnyy Lyman）、布哈伊克法（Buhayikva）、巴爾文科沃（Barvinkove）、利曼（Lyman）及波帕斯納亞市（Popasna）內的村落，砲襲仍在持續。

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