英國防部：俄極可能希望5/9「勝利日」前結束戰爭

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第57天,目前俄軍正在烏東展開頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas),誓言完成總統普廷(Vladimir Putin)解放該地區的目標。對此,英國軍方則認為,俄國極可能希望在5月9號的「勝利日」(Victory Day)前,結束戰爭。

據《半島電視台》報導,英國國防部21日在推特彙整最新戰情指出,俄國極可能希望在5月9號「勝利日」的慶祝活動前向外界證明,其在烏國發起的特殊軍事行動,取得了重大的成功,這會影響俄軍的作戰速度及力度。

英國國防部指出,俄軍現在正從頓巴斯內的集結待命區,朝克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)推進,而該地區目前正持續遭到火箭彈攻擊。

英國國防部提到,俄軍為尋求提供密接空中支援(Close air support,由定翼機、旋翼機進行的空中行動,對抗接近友方地面或海面部隊的敵對目標)在頓巴斯地區作戰,將繼續執行高強度空襲,壓制並摧毀烏國的防空能力。

1945年5月9日,蘇聯(Soviet Union)擊敗了納粹德軍(Nazi Germany),隨後這天變成為了蘇聯的「勝利日」;而烏克蘭官員及西方國家,也將5月9日作為參考時點,認為能用這個日期來推算普廷,接下來執行侵烏戰爭的進度。

