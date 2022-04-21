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    英國防部：俄極可能希望5/9「勝利日」前結束戰爭

    英國國防部推測，俄羅斯總統普廷（見圖）極可能希望在5月9號的「勝利日」前，結束戰爭。（歐新社）

    英國國防部推測，俄羅斯總統普廷（見圖）極可能希望在5月9號的「勝利日」前，結束戰爭。（歐新社）

    2022/04/21 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第57天，目前俄軍正在烏東展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas），誓言完成總統普廷（Vladimir Putin）解放該地區的目標。對此，英國軍方則認為，俄國極可能希望在5月9號的「勝利日」（Victory Day）前，結束戰爭。

    《半島電視台》報導，英國國防部21日在推特彙整最新戰情指出，俄國極可能希望在5月9號「勝利日」的慶祝活動前向外界證明，其在烏國發起的特殊軍事行動，取得了重大的成功，這會影響俄軍的作戰速度及力度。

    英國國防部指出，俄軍現在正從頓巴斯內的集結待命區，朝克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）推進，而該地區目前正持續遭到火箭彈攻擊。

    英國國防部提到，俄軍為尋求提供密接空中支援（Close air support，由定翼機、旋翼機進行的空中行動，對抗接近友方地面或海面部隊的敵對目標）在頓巴斯地區作戰，將繼續執行高強度空襲，壓制並摧毀烏國的防空能力。

    1945年5月9日，蘇聯（Soviet Union）擊敗了納粹德軍（Nazi Germany），隨後這天變成為了蘇聯的「勝利日」；而烏克蘭官員及西方國家，也將5月9日作為參考時點，認為能用這個日期來推算普廷，接下來執行侵烏戰爭的進度。

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