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    上海副市長視察民宅 食物多到冰箱不夠放引質疑

    兩個大冰箱塞滿食物。（擷自星島網）

    兩個大冰箱塞滿食物。（擷自星島網）

    2022/04/20 20:06

    〔中央社〕上海市副市長陳通19日前往社區視察物資供應時，一戶民宅的桌上及冰箱堆滿大量食物，加上他視察時雙手一直隱藏在袖子裡，引發大批中國網民質疑這是「擺拍」及懼怕染疫，那為何還要視察？

    星島日報報導，根據網路流傳照片，兼任上海市疫情防控領導小組「生活物資保障專班」負責人的陳通，19日前往上海市寶山區的「遠景佳苑」小區視察，接連出現上述場景。

    這些照片顯示，陳通等官員當時身著淺藍色防護服及佩戴N95口罩，進入「遠景佳苑」一戶民宅視察，還特地打開屋主家裡的超大型冰箱觀察，只見冰箱裡堆滿了各種食物及蔬果。不但如此，連屋內另一角的餐桌上，也堆滿了各式各樣的食品。

    除了堆滿食物的畫面引起眾多中國網友側目，陳通的動作也引起爭議。在照片中，陳通的雙手始終隱藏在袖內，袖口只見兩團白色的消毒布，連他打開屋主的冰箱門也是隔著袖子，看不到手。

    這幾張照片引發了不少中國網友的強烈質疑。其中最多的質疑在於，為什麼陳通視察的這戶人家就是有這麼多食物，而其他許多上海人家裡的食物卻十分匱乏？進而懷疑這似乎是事先安排的「擺拍」畫面；還有人說，這戶人家冰箱裡的食物「塞得比我家過年還多」。

    另有不少中國網友則對陳通雙手始終藏在袖子裡表示質疑，指這是「極度嫌棄嗎」；有人則認為，高官既然這麼懼怕染疫，那為什麼還要出來調研呢？還有人說，「下社區的這德性樣子，連普通義工都不如」。

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    桌子上堆滿食物。（擷自星島網）

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    有網民質疑「手呢？」，還認為是否「極度嫌棄嗎」？（擷自星島網）

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