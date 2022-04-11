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    上海封城》慘！網紅「1根黃瓜分2天吃」 半個月狂瘦一圈

    中國網紅可子PO出對比照，自曝她因封城缺乏物資，只能「一根黃瓜分兩天吃」，從3月底以來整個人狂瘦一圈。（圖擷自微博）

    中國網紅可子PO出對比照，自曝她因封城缺乏物資，只能「一根黃瓜分兩天吃」，從3月底以來整個人狂瘦一圈。（圖擷自微博）

    2022/04/11 09:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日全面爆發，官方雖高壓封控確診數仍屢創新高，有網紅PO出對比照，自曝她因封城缺乏物資，只能「一根黃瓜分兩天吃」，從3月底以來整個人狂瘦一圈，打臉官方宣稱物資充足的說法。

    在微博擁有超過250萬粉絲的中國網紅可子，昨日PO出在3月底、4月5日、4月10日拍下的3張照片，對比她從原本有腹部肥肉，到近日體態迅速消瘦下來，原本粗壯的手臂也小了一號。

    她表示雖然主管機關強調物資充足，但自己卻「體驗了一把『飢荒』瘦法」，並自曝因上海封城很缺食物，甚至得「一根黃瓜分兩天吃，咋能不有效」，並怒嗆官方「放你的狗屁」、「到底是哪裡來的臉說充足的！」相關遭遇也讓她嘲諷「牛啊上海」。

    她也分享當地的一些慘況，包含有飼主因為確診被帶走，結果寵物追出家門遭防疫人員打死。以及生活無法自理的長者，因為家屬確診被獨自留在家裡，但管理單位竟然不聞不問，連頓飽飯也不願意提供。

    相關新聞請見︰

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    有中國網紅PO出對比照，自曝她因封城缺乏物資，只能「一根黃瓜分兩天吃」，從3月底以來整個人狂瘦一圈。（圖擷自微博）

    有中國網紅PO出對比照，自曝她因封城缺乏物資，只能「一根黃瓜分兩天吃」，從3月底以來整個人狂瘦一圈。（圖擷自微博）

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