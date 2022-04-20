「Shanghai」竟可當動詞用！詞意解釋「今日上海」超寫實

中國上海武漢肺炎疫情失控，防疫癱瘓，官方還用偏激手段強迫當地人民配合要求。示意圖。（法新社、彭博，本報合成）

2022/04/20 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，防疫癱瘓，官方還用偏激手段強迫當地人民配合要求，引發該國民怨與國外討論。對此，知名醫師作家蔡依橙表示，在線上版劍橋辭典查詢「Shanghai（上海）」，當動詞時竟然可做「強迫某人做某事」用，引發討論。

蔡依橙透過個人臉書分享，打趣稱自己可能英文沒學通，如今才知道原來上海（Shanghai）當動詞，竟可用作「強迫某人做某事」；他貼出線上版劍橋辭典搜尋結果，也評論例句部分相當有意思，「稍微換幾個字，就很今日上海」。

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網友循蔡依橙附上的檢索網址點閱，結果正如截圖所現，引發熱烈討論；有網友開玩笑稱「沒有比較，沒有shanghai（諧音『傷害』）」、「特別去查劍橋字典，真的太有趣了，我今天shanghai了小孩不能出門只能在家」、「Shanghaied Shanghai.英語真是博大精深」。

這並非惡搞，有認真求學的網友查詢美國韋氏辭典，發現其中介紹了用法由來，原來「shanghai」一詞，確實源自中國知名港口城市「Shanghai」。

根據美國韋氏辭典，1800年代，遠洋航行仍是高難度且具危險性的行為，人們抗拒成為水手，然而船長和海運公司都需要人手來協助貨物海運，在人力資源匱乏的情況下，他們會不擇手段「招募」船員，綁架、武力威脅、藥物和酒精控制都是方法之一；東方經常是這些船隻運送貨物的目的地，「Shanghai」便被用來形容這類非法招募的行為。

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shanghai當動詞，可用作「強迫某人做某事」。（翻攝蔡依橙臉書）

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