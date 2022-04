俄艦莫斯科號爆炸沉沒 網傳殘破軍艦1分鐘「悽慘入海」畫面

2022/04/18 21:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦遭烏軍擊沉,艦上510名官兵下落不明,繼網路上流傳1張莫斯科號當時被擊中、冒出濃濃黑煙照,網路上又流傳一段沉沒的最後1分鐘影片,吸引上萬人觀看,網友聲稱疑為莫斯科號,但殘骸船體構造似乎有出入,尚無法確認真假。

莫斯科號日前遭烏克蘭「海王星」飛彈擊沉,艦上510名官兵生死未卜,俄羅斯國防部14日稱,莫斯科號因起火引發彈藥爆炸沉沒,但美國防部高階官員證實是因烏克蘭「海王星」反艦飛彈擊中所導致,而俄國官方至今未透露傷亡人數,艦上510名官兵下落不明。

推特用戶「@cmhwee」15日PO出一段1分07秒的影片稱:「這是俄羅斯莫斯科號的最後一刻。」該畫面從空中繞行拍攝,只見一艘大型船艦逐漸沉沒,最後更以接近直角的角度入海。該影片已有6萬多次觀看數,但目前尚無法確認其真實性,其畫面比例與畫質也被網友質疑可能是舊影片,疑似為軍事演習中被擊沉的靶艦。

