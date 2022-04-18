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    俄艦莫斯科號爆炸沉沒 網傳殘破軍艦1分鐘「悽慘入海」畫面

    俄羅斯海軍莫斯科號巡洋艦沉沒後，網路上流傳不少遭烏克蘭反艦飛彈重創後的畫面，但多數無法確認真假。（圖擷自@BormanIke推特）

    俄羅斯海軍莫斯科號巡洋艦沉沒後，網路上流傳不少遭烏克蘭反艦飛彈重創後的畫面，但多數無法確認真假。（圖擷自@BormanIke推特）

    2022/04/18 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦遭烏軍擊沉，艦上510名官兵下落不明，繼網路上流傳1張莫斯科號當時被擊中、冒出濃濃黑煙照，網路上又流傳一段沉沒的最後1分鐘影片，吸引上萬人觀看，網友聲稱疑為莫斯科號，但殘骸船體構造似乎有出入，尚無法確認真假。

    莫斯科號日前遭烏克蘭「海王星」飛彈擊沉，艦上510名官兵生死未卜，俄羅斯國防部14日稱，莫斯科號因起火引發彈藥爆炸沉沒，但美國防部高階官員證實是因烏克蘭「海王星」反艦飛彈擊中所導致，而俄國官方至今未透露傷亡人數，艦上510名官兵下落不明。

    推特用戶「@cmhwee」15日PO出一段1分07秒的影片稱：「這是俄羅斯莫斯科號的最後一刻。」該畫面從空中繞行拍攝，只見一艘大型船艦逐漸沉沒，最後更以接近直角的角度入海。該影片已有6萬多次觀看數，但目前尚無法確認其真實性，其畫面比例與畫質也被網友質疑可能是舊影片，疑似為軍事演習中被擊沉的靶艦。

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