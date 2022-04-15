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    俄莫斯科號爆炸沉沒 下令攻打蛇島指揮官也陪葬

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科指稱，44歲的莫斯科號指揮官庫普林上校（見圖）在爆炸中喪命。（圖取自推特）

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科指稱，44歲的莫斯科號指揮官庫普林上校（見圖）在爆炸中喪命。（圖取自推特）

    2022/04/15 21:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦傳出被烏克蘭飛彈擊中起火受損，俄軍事後坦承莫斯科號艦身嚴重受損並已沉沒。對此，烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）稱，44歲的莫斯科號指揮官庫普林上校（Anton Kuprin）也在爆炸中喪命。

    莫斯科號14日傳出被烏軍兩枚海王星（Neptune）反艦飛彈重創，俄軍則稱大火引爆船上彈藥造成嚴重毀損，否認遭烏軍擊中，但認了莫斯科號在拖回克里米亞途中因暴風雨沉沒。

    綜合外媒報導，烏克蘭內政部長顧問格拉申科15日表示，莫斯科號揮官庫普林上校也在爆炸中喪命，「庫普林死於俄羅斯聯邦黑海艦隊莫斯科號的爆炸和火災中」，格拉申科更補充說，烏方對此「不哀悼」。

    莫斯科號是俄國開戰之初，要求烏國蛇島士兵投降反被回嗆「俄軍斯軍艦，去你X的」的俄國軍艦，而庫普林就是下令轟炸蛇島的指揮官。雖然俄國國防部稱「艦上510人已全部疏散」，但烏國軍方顧問指出，或許有「數百人」喪生，另據傳艦上500多人僅50人確認獲救。

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