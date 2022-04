俄莫斯科號爆炸沉沒 下令攻打蛇島指揮官也陪葬

2022/04/15 21:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)飛彈巡洋艦傳出被烏克蘭飛彈擊中起火受損,俄軍事後坦承莫斯科號艦身嚴重受損並已沉沒。對此,烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)稱,44歲的莫斯科號指揮官庫普林上校(Anton Kuprin)也在爆炸中喪命。

莫斯科號14日傳出被烏軍兩枚海王星(Neptune)反艦飛彈重創,俄軍則稱大火引爆船上彈藥造成嚴重毀損,否認遭烏軍擊中,但認了莫斯科號在拖回克里米亞途中因暴風雨沉沒。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,烏克蘭內政部長顧問格拉申科15日表示,莫斯科號揮官庫普林上校也在爆炸中喪命,「庫普林死於俄羅斯聯邦黑海艦隊莫斯科號的爆炸和火災中」,格拉申科更補充說,烏方對此「不哀悼」。

莫斯科號是俄國開戰之初,要求烏國蛇島士兵投降反被回嗆「俄軍斯軍艦,去你X的」的俄國軍艦,而庫普林就是下令轟炸蛇島的指揮官。雖然俄國國防部稱「艦上510人已全部疏散」,但烏國軍方顧問指出,或許有「數百人」喪生,另據傳艦上500多人僅50人確認獲救。

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.



Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war. pic.twitter.com/Fu9nJGvL08