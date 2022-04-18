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    投降不是選項！俄軍嗆全殲滅 馬立波守軍：完成堅守使命

    一名馬立波的守軍透露，他們牽制住很多俄軍的火力，讓其他城市得以有生機繼續活下去。示意圖。（美聯社）

    一名馬立波的守軍透露，他們牽制住很多俄軍的火力，讓其他城市得以有生機繼續活下去。示意圖。（美聯社）

    2022/04/18 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南港口城市馬立波（Mariupol）已被俄軍圍攻多日，馬立波的烏克蘭守軍不甩俄國發出最後通牒，決心死守到底，俄軍則威脅要「消滅」所有仍在抵抗的烏克蘭士兵。其中一名馬立波的守軍透露，他們已完成「牽制住很多俄軍火力」的使命，讓其他城市得以有生機繼續活下去。

    《時代雜誌》記者舒斯特（Simon Shuster）17日在推特表示，他聯繫上一名負傷的馬立波守軍，對方直言在聽到「布查屠殺」的消息後，投降不再是選項之一，並認為當地守軍的堅守已完成了使命：「拖住眾多的俄軍人力與火力，讓其他城市獲得充分整補而得以存活的機會。」

    另外，烏克蘭武裝部隊也在推特上PO出照片表示，烏軍邊防衛隊和第36海軍陸戰旅會合完成，將持續抵抗作戰保護馬立波。

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