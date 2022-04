投降不是選項！俄軍嗆全殲滅 馬立波守軍：完成堅守使命

2022/04/18 18:34

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭東南港口城市馬立波(Mariupol)已被俄軍圍攻多日,馬立波的烏克蘭守軍不甩俄國發出最後通牒,決心死守到底,俄軍則威脅要「消滅」所有仍在抵抗的烏克蘭士兵。其中一名馬立波的守軍透露,他們已完成「牽制住很多俄軍火力」的使命,讓其他城市得以有生機繼續活下去。

《時代雜誌》記者舒斯特(Simon Shuster)17日在推特表示,他聯繫上一名負傷的馬立波守軍,對方直言在聽到「布查屠殺」的消息後,投降不再是選項之一,並認為當地守軍的堅守已完成了使命:「拖住眾多的俄軍人力與火力,讓其他城市獲得充分整補而得以存活的機會。」

另外,烏克蘭武裝部隊也在推特上PO出照片表示,烏軍邊防衛隊和第36海軍陸戰旅會合完成,將持續抵抗作戰保護馬立波。

