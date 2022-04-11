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    悲壯！彈盡糧絕肉搏死守47天 馬立波守軍拒降「訣別電文」曝光

    烏南港口大城馬立波遭俄軍圍城濫炸一個多月。圖為烏克蘭軍人。（路透）

    烏南港口大城馬立波遭俄軍圍城濫炸一個多月。圖為烏克蘭軍人。（路透）

    2022/04/11 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續入侵烏克蘭，已對烏南港口大城馬立波（Mariupol）圍城濫炸一個多月，當地守軍面臨彈藥、醫藥以及糧食的嚴重短缺。位在馬立波的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅在官方臉書PO出一篇「最後一戰的訣別電文」，稱部隊彈藥已經耗盡，未來將進入肉博戰。

    烏克蘭海軍陸戰隊第36旅官方臉書今（11）日貼出一篇文章，向烏克蘭人民告別：「自戰爭開始以來，我們一直在保衛馬立波，迄今47天。我們遭到俄軍飛機猛烈轟炸，被大砲、戰車和其他火器射擊。但我們有尊嚴地捍衛自己，執行一切『原本以為不可能完成』的任務。但是任何資源都會耗盡。」

    第36旅說，在對抗俄軍的戰鬥中，曾獲得過超過5萬發彈藥補給、「星鏈」（Starlink）創辦人馬斯克提供每天數次通訊，雖然經歷許多空襲，仍能保持運作，「不過，之後我們就沒有得到更多的補給了」。

    第36旅指出，由於缺乏補給、火力每況愈下，擁有重武器的俄軍逐漸朝他們合圍、進逼，正企圖圍攻他們，「我們已經多次聯繫總部，傳達狀況，但上層也無能為力，沒有辦法派遣部隊支援」。

    「在這一個多月的時間裡，本旅的海軍陸戰隊官兵，在沒有補充彈藥、沒有食物、沒有水的情況下戰鬥，英勇的大批陣亡或負傷。」第36旅無奈地說，目前傷員的數量幾乎是本旅剩餘官兵的一半，四肢受傷的輕傷員是防守主力；幾乎所有的步兵都被殺死，現在第一線射擊戰鬥任務，是由砲兵、高射砲手、通訊員，甚至司機、廚師、管弦樂隊手來進行，「本旅剩下的官兵雖然英勇戰鬥，但本旅的戰力正在逐漸走到盡頭」。

    第36旅說，他們剩餘的彈藥是從俄軍手中奪取而來，但敵軍防守越來越嚴密，所以很多官兵因為彈盡援絕而陣亡，「通訊已經幾乎中斷，今天可能就是最後一場戰鬥，我們最後的機會是肉搏戰。迎接我們的結局就是死亡或力戰被俘」。

    第36旅最後向烏國人民喊話，「親愛的烏克蘭人民，我不知道接下來會發生什麼，但我懇求你用一句好話記住海軍陸戰隊，無論事情如何發展，不要說海軍陸戰隊的壞話。本旅官兵已經竭盡全力，做了所有可能和原本以為不可能的事情」，「我們永遠忠誠」！

    如此悲壯的訣別文讓網友相當難過，但也有人認為可能是被盜帳號而寫的文章。對此，烏克蘭武裝部隊總司令發文回應，馬立波依然還是在烏軍的控制和防禦中，武裝部隊與馬立波的國防軍部隊保持穩定的聯繫，也再次強調公開軍事行動不該是公眾討論的話題。

    烏克蘭海軍陸戰隊第36旅近日PO出馬立波當地的慘況。（圖取自烏克蘭海軍陸戰隊第36旅臉書）

    烏克蘭海軍陸戰隊第36旅近日PO出馬立波當地的慘況。（圖取自烏克蘭海軍陸戰隊第36旅臉書）

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