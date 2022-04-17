不理最後通牒！馬立波守軍拒降 俄羅斯嗆聲：那就全消滅！

馬立波守軍不理會俄方最後通牒，俄國防部17日威脅若有進一步反抗，就消滅全部守軍。（美聯社）

2022/04/17 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊圍攻已數週，俄國防部對城內守軍下最後通牒，稱若投降可保障生命安全，但烏軍不予理會，終於讓俄方惱羞威脅「消滅」所有仍在抵抗的烏克蘭士兵。

根據《CNN》報導，俄羅斯國防部發出勸降聲明稱目前僅剩一小部分烏克蘭軍隊駐守在亞速鋼鐵廠（Azovstal），基於人道原則，呼籲烏軍在莫斯科時間17日早上6點（台灣時間17日上午11點）投降，停止一切敵對行為，承諾會保障投降者生命安全。

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然而現已超過最後通牒時間數小時，烏軍仍不為所動，馬立波市長顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）也在通訊軟體Telegram上明白表示會繼續守衛馬立波。俄國防部隨後證實馬立波守軍沒有投降意願，「我方已敦促烏國士兵自願放下武器投降，以挽救其性命，但基輔民族主義政權禁止以投降來開啟談判。因此要是烏軍有進一步反抗，他們將全部被消滅！」

烏克蘭總統澤倫斯基16日在俄方發出勸降聲明時就堅決表示，不會拿領土和人民做交易，若俄軍消滅馬立波守軍，所有談判都會畫上句號。

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