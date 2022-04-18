鼓勵俄軍老公「帶套」性侵烏女 夫婦遭起底均強烈否認

俄羅斯士兵羅曼（Roman Bykovsky）與妻子奧爾加（Olga Bykovskaya）甜蜜合照。（圖取自推特@NguyenK68421403）

2022/04/18 17:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日烏克蘭國家安全局（SBU）攔截到一段錄音內容，內容竟然是一名俄羅斯人妻告訴在烏國打仗的丈夫，聲稱如果要性侵當地女性，記得「要戴套」，令人傻眼。自由歐洲電台（RFE）公開了這段通話內容，還抖出了他們的身分。

RFE指出，通話中的俄軍士兵名叫羅曼（Roman Bykovsky），他的妻子名叫奧爾加（Olga Bykovskaya），兩人同為27歲，育有一個4歲的兒子。

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RFE報導，這對夫妻短短30秒的通話氣氛相當「和諧」，羅曼先是請示妻子奧爾加關於性侵的要求，說道「所以我應該不跟你說是嗎?」接著電話另一頭傳來，「什麼都別告訴我，只要戴好保險套…」然後兩人開始放聲大笑。

據悉，被曝光的兩人均否認錄音中的是自己的聲音。RFE嘗試與兩人取得聯繫。羅曼稱，自己現在不在烏克蘭的赫爾松，而在俄羅斯黑海艦隊駐紮的克里米亞半島塞瓦斯托波爾港（Sevastopol）。妻子奧爾加在接受某媒體電話採訪時稱：「丈夫受傷了，目前正在醫院接受治療。」

因爭議不斷擴大，夫婦兩人在RFE採訪後，已將自己的所有社交媒體帳戶轉為非公開。

俄羅斯士兵羅曼（Roman Bykovsky）與妻子奧爾加（Olga Bykovskaya）甜蜜合照。（圖取自推特@NguyenK68421403）

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