烏克蘭終將勝利！ 歐盟執委會主席：俄羅斯破產遲早的事

歐盟執委會主席馮德萊恩接受德國《圖片報》專訪，認為俄羅斯破產只是時間問題，烏克蘭終將獲得勝利。（法新社）

2022/04/18 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯因入侵烏克蘭遭到國際制裁，陷入空前孤立的窘境。對此，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）直言，俄羅斯破產是遲早的問題，烏克蘭終將獲勝。

德國大報《圖片報》（Bild am Sonntag） 17日刊出對馮德萊恩的專訪，作為基輔近郊城鎮布查（Bucha）屠殺事件發生後首位前往當地視察的西方領導人，馮德萊恩表示，如先前媒體、社群上流傳的那樣，她親眼看見布查鎮滿街的屍袋、遭嚴重毀壞的建築、被燒毀的汽車，還有令人怵目驚心的萬人坑。

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馮德萊恩說，在與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）面對面交談後，她非常欣賞澤倫斯基那冷靜且強大的領導能力，「這次訪問讓我更加堅定支持烏克蘭，我想盡一切努力阻止俄羅斯這種野蠻又無理的侵略行為。烏克蘭需要各種可以幫助他們保衛家園的武器，不管是輕型還是重型，歐盟為此已經提供15億歐元（約新台幣473億元），也有許多成員國額外援助。」

在訪談中，馮德萊恩也透露歐盟第六輪對俄制裁將鎖定銀行業，特別是作為東歐地區最大商業銀行的俄國聯邦儲蓄銀行（Sberbank），據悉該銀行占俄國銀行金融業務量37%；此外，歐盟也正設法讓石油也可以納入下一輪制裁。

不過《圖片報》也提出質疑，指俄總統普廷（Vladimir Putin）面對歐盟前五輪制裁也沒有表現退卻之意，這是否代表制裁並沒有發揮歐盟原本預期的效果？對此馮德萊恩認為，制裁措施確實正在打擊俄國經濟，「數百家大公司和各領域數千名專家正在背棄這個國家...俄羅斯破產只是時間問題，通過這場戰爭，普廷正在摧毀自己的國家和人民的未來。」她強調，自己相信烏克蘭可以贏得這場戰爭，烏國人的勇敢和韌性令人欽佩。

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