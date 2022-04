歐盟執委會主席本週將赴基輔 與澤倫斯基見面

2022/04/05 18:32

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲聯盟(EU)今(5)日宣布,歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)本週將赴基輔與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面。

歐盟執委會發言人馬莫爾(Eric Mamer)今天在推特發文說,「執委會主席馮德萊恩與執委會副主席、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)週六在華沙參與『為烏克蘭發聲』活動前,將先到基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面。」

馮德萊恩先前在推特指出,她已與澤倫斯基談論過俄羅斯軍隊在布查(Bucha)以及烏克蘭各地對平民犯下的暴行,歐盟準備好派出聯合調查團,與烏克蘭檢方一同紀錄俄軍的戰爭罪。

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.