烏拒以放棄領土方式停戰 奧總理：普廷活在自己的世界裡（不斷更新）

澤倫斯基強調，烏克蘭不願意以放棄領土來結束與俄羅斯的戰爭。（法新社）

2022/04/18 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月18日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）強調，馬立波局勢可能將成為與俄羅斯談判的紅線，俄軍會不惜一切代價將馬立波夷為平地。

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＊奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）接受美媒訪問時提及他對普廷的觀察，內哈默直言，普廷活在自己的世界裡，並相信他正在贏得這場俄烏戰爭，普廷有自己的一套「戰爭邏輯」，並認為戰爭對俄羅斯的安全保障是必要的。

＊美國總統拜登指控俄羅斯對烏克蘭人犯下種族滅絕後，遭法國總統馬克宏公開反對。澤倫斯基對此表示，他已邀請馬克宏訪烏，親眼見證俄軍「種族滅絕罪」的證據。

＊烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日在基輔接受《CNN》專訪時重申立場，強調烏方不願意以放棄領土來結束與俄羅斯的戰爭，直言若凡事都順莫斯科的意，只會讓俄方得寸進尺。

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