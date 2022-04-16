烏國籲美祭「核彈級」制裁 將俄列入支持恐怖主義國家

烏克蘭總統澤倫斯基15日在基輔發表談話。（美聯社）

2022/04/16 20:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》16日披露，烏克蘭總統澤倫斯基最近一次與美國總統拜登通電話中，請求美國將俄羅斯列入支持恐怖主義國家。這項手段被前美國官員形容是「經濟上的核彈選項」。

華郵引述了解通話內容的消息人士指出，拜登告訴澤倫斯基，願意探索一些提議，對莫斯科施加更大壓力，但是並未承諾會有特定的行動。

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列入支持恐怖主義國家名單，是美國其中一種最強硬、影響最大的制裁手段。即使是在冷戰時期，莫斯科在1970、80年代支持一些被認為是恐怖份子的團體，美國都避免用這種方式制裁蘇聯。

自1979年以來，美國很少採取這種作法，目前僅北韓、古巴、伊朗、敘利亞4國被列入這份黑名單。

若將俄羅斯認定為支持恐怖主義，造成的衝擊包括對繼續與俄羅斯商業往來的其他數十個國家施以經濟懲罰，凍結莫斯科在美資產，包括房地產，以及禁止向俄出口軍民兩用貨品等。前美國國務院官員布拉札基思（Jason Blazakis）近期曾撰文指出，「將俄羅斯加入支持恐怖主義國家名單，會是經濟上的核彈選項」。

根據美國國務院資料，支持恐怖主義國家須由國務卿認定，條件包括「一再對國際恐怖主義行為提供支持」。將一國列入名單，是重大決定，因為一旦被列入，鮮少會撤銷，通常只會在發生如政權改變等不尋常事件，或者美國政策顯著轉向，才會將一國從黑名單上除名。

一名國會助理透露，一些共和黨鷹派議員一直施壓拜登政府，將俄羅斯列入這份黑名單，但是政府官員都未予以承諾，只說會考慮。上月國務卿布林肯被直接問到是否支持這麼做，他說，「我們正、也將考慮每一件事」，「我們最先和最重要的焦點，是盡力協助讓戰爭迅速結束，阻止烏克蘭人民的苦難。」

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