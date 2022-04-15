俄向美發出外交照會：繼續援烏會有「無法預測的後果」

俄國12日向美國發出正式外交照會，警告美國繼續援烏是在為衝突「火上澆油」，可能帶來「無法預測的後果」。（法新社、歐新社；本報合成）

2022/04/15 18:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯準備全力攻擊烏克蘭東部之際，美國宣布再向烏提供額外軍備，預計數日內就會抵達。對此，《華盛頓郵報》15日披露，俄國12日向美國發出正式外交照會，警告美國此舉是在為衝突「火上澆油」，可能帶來「無法預測的後果」。

華郵指出，俄國向美發出題為「俄羅斯對（美國）向烏克蘭政府提供大量武器和軍備的擔憂」的外交照會，落款日期為12日，亦即傳出美將擴大軍援之際，由俄駐美大使館轉交美國國務院，而華郵看過副本內容。

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俄方警告，美國和北大西洋公約組織（NATO）運送「最敏感」的武器系統是在「火上澆油」，可能帶來「無法預測的後果」。俄方指稱的「最敏感」武器包括「多管火箭系統」（MLRS），但據信美國和北約並未向烏提供這類武器。

美國總統拜登13日宣布，額外向烏提供8億美元軍援，包含可與俄軍系統匹敵的長程火砲榴彈砲，以及裝甲運兵車、反砲兵雷達、防空雷達、多用途直升機、無人機、反裝甲飛彈、無人水面載具，以及核生化防護裝備等各式軍備。自俄烏2月24日開戰以來，美對烏軍援金額已達32億美元。

俄方另指控，美國和北約違反移交武器至衝突區的嚴格規範，同時也無視精準打擊武器落入烏國民族主義份子、極端份子和惡棍勢力的威脅。俄方還說，北約試圖施壓烏國放棄與俄談判，華府也施壓各國停止與俄的軍事和技術合作，要各國將前蘇聯製武器轉交烏國。

俄方呼籲美國及其盟友，停止不負責任地為烏克蘭進行軍事化，指這將為地區和國際安全帶來無法預測的後果。

美國總統拜登（左）近日宣布向烏提供更多武器，令俄國總統普廷（右）極為不滿，向美發出正式外交照會。（法新社檔案照）

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