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    美擴大與烏克蘭情報共享 備戰頓巴斯大戰

    美國與烏克蘭加強情報共享，反制俄軍對烏東的攻擊行動，圖為烏克蘭部署於南部尼古拉耶夫陣地的部隊。（歐新社檔案照）

    美國與烏克蘭加強情報共享，反制俄軍對烏東的攻擊行動，圖為烏克蘭部署於南部尼古拉耶夫陣地的部隊。（歐新社檔案照）

    2022/04/14 21:56

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府13日宣佈新增8億美元（約228億台幣）軍備援助烏克蘭，同時，美國也將擴大與烏國的情報分享，讓烏國更能掌握俄羅斯部隊在東部頓巴斯、南部克里米亞的動態，反制俄軍對烏東的攻擊行動。

    《華爾街日報》13日報導，美國擴大軍援以及情報分享代表拜登政府看待這場戰事之道的轉向。五角大廈發言人柯比（John Kirby）13日證實，已經更新美烏情報分享指南，但是未透露細節。國務院發言人普萊斯說，「這場衝突的性質正在改變」，支援形式隨之調整是合理的，以準確符合烏國強化東部、南部陣地所需。

    之前美烏情報分享安排，是根據美方預期俄軍主要攻擊目標是基輔、推翻烏國總統澤倫斯基政權而擬定，這份既有的安排雖然仍可提供烏國有關俄軍在頓巴斯、克里米亞的軍力情報，卻無法提供可讓烏軍發動攻擊、奪回烏東失土的目標資訊。

    隨著俄軍調整部署重心，為在烏克蘭東部發動大規模攻擊做準備，白宮決定加強與烏國的情報分享，使其更能掌握和因應俄軍的攻擊行動。官員透露，新的情報分享指南由國家情報總監辦公室起草、國防部長辦公室訂出軍方實行計畫，但是美方將避免提供可用於攻擊俄國境內目標的情報，降低戰事擴大的風險。

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