打人喊救人！ 俄扯烏克蘭持續襲擊挑釁 稱俄軍將被迫宣戰

2022/04/16 18:02

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯日前從烏克蘭首都基輔等地撤軍,將作戰重心轉移至烏東在頓巴斯(Donbass)地區,近日俄軍則宣稱俄國境內遭到烏軍砲擊,俄國國防部還警告稱若烏軍持續空襲挑釁俄國邊境城市,俄軍將被迫對烏克蘭宣戰,將對基輔及其周圍發動攻擊。

綜合外媒報導,俄羅斯聯邦安全局安全部門指稱,烏克蘭13日派出戰鬥直升機低空轟炸靠近兩國邊境的克利莫沃(Klimovo)村莊至少6次,並稱造成居民受傷與車輛受損。俄羅斯國防部也稱,這次行動是烏克蘭總統澤倫斯基繼續進行「破壞和襲擊」,這可能會導致基輔及其周邊地區重新被砲擊。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯國防部還稱:「如果此類事件繼續發生,那俄羅斯聯邦武裝部隊將會對包括基輔在內的決策中心進行攻擊,而俄羅斯軍隊迄今為止一直避免這樣做。」另傳出克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)也嗆聲:「如果烏克蘭繼續用襲擊俄羅斯城市的方式進行挑釁,俄羅斯將不得不對烏克蘭宣戰。」

外媒日前指出,俄軍試圖佔領基輔的軍事行動失敗後,已從首都周邊的地區撤離,但俄軍仍具備執行遠程空襲該地的能力。

Kremlin spokesman Dmitri Peskov:



“If Ukraine continues its provocations by attacking Russian cities, Russia will be forced to declare war against Ukraine”.



The Empire of Lies and Evil... pic.twitter.com/jETjWfXQgE