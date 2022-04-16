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    打人喊救人！ 俄扯烏克蘭持續襲擊挑釁 稱俄軍將被迫宣戰

    俄國國防部警告稱若烏軍持續空襲挑釁俄國邊境城市，俄軍將被迫對烏克蘭宣戰，將對基輔及其周圍發動攻擊。（法新社；本報合成）

    俄國國防部警告稱若烏軍持續空襲挑釁俄國邊境城市，俄軍將被迫對烏克蘭宣戰，將對基輔及其周圍發動攻擊。（法新社；本報合成）

    2022/04/16 18:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前從烏克蘭首都基輔等地撤軍，將作戰重心轉移至烏東在頓巴斯（Donbass）地區，近日俄軍則宣稱俄國境內遭到烏軍砲擊，俄國國防部還警告稱若烏軍持續空襲挑釁俄國邊境城市，俄軍將被迫對烏克蘭宣戰，將對基輔及其周圍發動攻擊。

    綜合外媒報導，俄羅斯聯邦安全局安全部門指稱，烏克蘭13日派出戰鬥直升機低空轟炸靠近兩國邊境的克利莫沃（Klimovo）村莊至少6次，並稱造成居民受傷與車輛受損。俄羅斯國防部也稱，這次行動是烏克蘭總統澤倫斯基繼續進行「破壞和襲擊」，這可能會導致基輔及其周邊地區重新被砲擊。

    俄羅斯國防部還稱：「如果此類事件繼續發生，那俄羅斯聯邦武裝部隊將會對包括基輔在內的決策中心進行攻擊，而俄羅斯軍隊迄今為止一直避免這樣做。」另傳出克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也嗆聲：「如果烏克蘭繼續用襲擊俄羅斯城市的方式進行挑釁，俄羅斯將不得不對烏克蘭宣戰。」

    外媒日前指出，俄軍試圖佔領基輔的軍事行動失敗後，已從首都周邊的地區撤離，但俄軍仍具備執行遠程空襲該地的能力。

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