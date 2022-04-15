軍情動態》近10億美元 美出售奈及利亞12架AH-1Z攻擊直升機

美國國防部14日表示，近日國務院已批准向奈及利亞出售12架AH-1Z蝰蛇直升機和相關裝備。圖為美國海軍AH-1Z蝰蛇直升機。（美聯社資料照）

2022/04/15 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部14日表示，近日國務院已批准向奈及利亞出售12架AH-1Z蝰蛇直升機和相關裝備，預估總價為9.97億美元（約新台幣289.82億元），為非洲人口最多的國家奈及利亞強化防衛能力。

美國國防安全合作局（DSCA）14日發布新聞稿指出，除了美國德事隆集團（Textron）旗下貝爾直升機公司生產的12架AH-1Z蝰蛇直升機，奈及利亞還將獲得28台奇異公司（GE）生產的T700-401C發動機。

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另外，奈及利亞還要求購買2000個先進精確殺傷武器系統、通信設備、電子戰系統、AN/AVS-9 飛行員夜視成像系統和M197 20公釐格林機炮。

國防安全合作局表示，這項軍售案將能讓奈及利亞為共同安全目標做出貢獻，促進地區穩定並與美國和其他西方夥伴建立相互操作性。

AH-1Z蝰蛇直升機是AH-1W的改良機種，但實際沿用AH-1W的零件已經低於2成，飛機有95%設計是重新開發的「升級型」戰鬥直升機。與AH-1W相比，它的生存能力獲得加強，而且能在更遠的距離發現目標並以精確武器攻擊目標。

奈及利亞是西非國家，位於非洲的幾內亞灣西岸頂點，人口有2.1億，是全非洲人口最多的國家，全世界人口第七多的國家，全世界以黑人為主體的國家中人口最多的國家。國土面積總計92萬3768平方公里，排名世界第31名。

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