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    軍情動態》美空軍23聯隊公布聯隊長座機「鯨鯊號」 致敬飛虎隊

    美國空軍23聯隊公布最新聯隊長座機「鯨鯊號」。（圖翻攝自美國空軍網站）

    美國空軍23聯隊公布最新聯隊長座機「鯨鯊號」。（圖翻攝自美國空軍網站）

    2022/04/13 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍23聯隊公布最新聯隊長座機「鯨鯊號」，「鯨鯊號」為HC-130J搜救機，並加上鯊魚嘴塗裝，取代之前的聯隊長座機HH-60鋪路鷹直升機。

    《militaryleak》報導，聯隊長座機上面刻有指揮官以及機組維修人員的名字，聯隊長座機是聯隊與基地的象徵，用以凸顯聯隊的任務或概念，機尾編號則用白色塗裝，讓飛機在機隊中更為顯眼。

    第23聯隊隊長庫克上校（Russell Cook）表示，他們為飛機命名，並塗裝牙齒圖騰，是在致敬二戰時期有「飛虎將軍」之名的美國陸軍航空隊中將陳納德（Claire Chennault）與其率領的飛虎隊。

    HC-130J搜救機是C-130J大力神運輸機的升級版本，主要任務為快速支援前線人員，包括執行空對空加油，以及戰鬥搜救任務。

    美國空軍23聯隊的歷史相當悠久，成立於二戰期間，可以追溯至1942年在昆明成立的美國陸軍航空隊第23驅逐機大隊，其中部分人員為中華民國空軍美籍志願大隊（AVG），也就是一般所說的飛虎隊，因此美國空軍23聯隊被視為承繼AVG的歷史。

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