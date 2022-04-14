軍情動態》「莫斯科號」收驚文？俄官媒：新護衛艦開始海試

羅斯海軍太平洋艦隊的20380型「凜冽號」護衛艦開始海試。圖為同級護衛艦「迅猛號」。（取自俄國阿穆爾造船廠官網）

2022/04/14 22:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦在敖德薩外海遭烏克蘭部隊以兩發國產反艦飛彈命中爆炸起火。俄國官媒《衛星新聞網》14日對莫斯科號事故輕描淡寫，只簡單交代火災意外，稍後則鄭重報導，阿穆爾造船廠為俄羅斯海軍太平洋艦隊建造的20380型守護級護衛艦「凜冽號」（Rezkiy）已開始海試。

俄羅斯海軍現役最新的22800型護衛艦是21世紀才設計的新型護衛艦，其中最早的2艘2015年開始建造，然而體型小得可憐，滿載排水量才800噸，僅僅是美國派里級（Oliver Hazard Perry class）巡防艦1/5。

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《衛星新聞網》稱，20380型護衛艦配備在近海和遠海水域使用的制導飛彈，採用匿蹤技術建造。20380型護衛艦擁有反艦、反潛和反魚雷武器、火砲裝置和遠程防空系統，還可以攜帶一架直升機

報導中說，20380型「凜冽號」正在符拉迪沃斯托克（海參崴）的阿穆爾造船廠建造，這是該系列的第8艘船。該系列中有3艘船已經在太平洋艦隊服役，另外4艘在波羅的海服役。

此前俄羅斯專家表示，鑑於亞太地區軍備競賽加劇，俄羅斯需要加強太平洋艦隊，20380型護衛艦列裝部隊將加強俄軍戰力。

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