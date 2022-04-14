俄烏戰雲密布 美擬在英部署戰術核武

美國空軍F-35A進行B61-12戰術核武的投放測試。（圖擷取自美國空軍官網）

2022/04/14 16:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，俄國總統普廷便下令核武部隊進入高度警戒，核戰危機籠罩歐洲之際，駐英國的美軍基地擬部署戰術核武，將是相隔14年後，美軍將再度在英國存放核武！

英國《衛報》（The Guardian）12日報導，據美國政府近期公布2023財年國防支出需求顯示，駐英美軍拉肯希斯空軍基地可望獲得硬體升級，使其具備部署新型B61-12核彈能力，強化駐英美軍核武嚇阻能量。

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報導引述美國科學家聯盟（FAS）核戰略研究學者克里斯登森（Hans Kristensen）表示，美國國防部2023財政年度預算的軍事建設項目中，發現北約儲存特別武器安全地點和設施名單，比起原先的歐洲5個國家，額外增加了英國。克里斯登森表示，美軍去年底開始在拉肯希斯基地，部署具備已獲B61-12掛載認證的F-35A戰機，就可見端倪。

美方雖未公開基地名稱與武器型號，但種種跡象研判，冷戰時期地下彈庫最多儲110枚B61核彈的拉肯希斯基地，是駐英美軍各基地中，最可能獲選升級，部署B61最新版本─B61-12。

報導指出，隨著冷戰告終，美軍自2008年起，撤走拉肯希斯的B61核彈，成為裁核重要里程碑。但俄軍入侵烏克蘭，且揚言提升核武戰備狀態，迫使北約與美國正視其威脅。儘管該計畫並不等同於宣示恢復核武部署，但有助於美軍提升部署彈性與強化嚇阻能力。

B61-12是美軍千噸當量級（Kiloton）主力彈頭B61的最新版本，將取代現役Mod3,4,7和11等舊型彈頭，新版本改用與JDAM（聯合直擊彈藥）類似的尾翼設計，加上慣性導引和自旋穩定系統，使投彈精準度比起舊型自由落體版本大幅提升。

從冷戰至今仍未退役的B61型核彈，不斷進行改良升級，2015年迎來最新版本B61-12型。2020年6月，美國空軍一架現役F-15E「打擊鷹」戰機（F-15E Strike Eagle），成為首款獲得新版核彈掛載資格的戰機。

拉肯希斯基地於去年12月起部署F-35A戰機，去年10月完成掛載B61-12核彈首階段最終飛測，驗證具備執行傳統與戰區核子打擊任務「雙重能力機」（Dual-Capable Aircraft，DCA）戰力後，未來可望與具備同等能力、同基地的F-15E打擊鷹戰機共同執勤，組成駐歐美軍核武打擊能力重要支柱。

駐英美軍拉肯希斯空軍基地將整建，且擬部署新型B61-12核彈，以因應俄軍威脅。（圖擷取自美國國防部官網）

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