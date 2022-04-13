「台灣大叔」穿梭地獄！烏俄激戰僵持 他低調衝基輔任軍醫

王芮緹（右）與莊先生（左）合影。（圖翻攝自王芮緹臉書）

2022/04/13 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕35歲阿美族青年王芮緹報名參加烏克蘭國際志願軍失利，目前在波蘭小鎮米狄卡（Medyka）一處烏克蘭難民中心擔任志工，今天（13日）透過臉書分享在難民營巧遇在烏克蘭貢獻一己之力的台灣人，雙方短暫交談，但讓他相當振奮。

王芮緹無法如願加入烏克蘭國際志願軍，輾轉來到緊鄰烏國邊境的米狄卡難民中心服務，並在臉書「柳人不悔」分享在難民營點點滴滴。今天他分享遇到「莊先生」的故事，照片中「莊先生」戴著鴨舌帽，身穿有紅十字會標誌的防彈背心露出微笑。

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王芮緹說：「（莊先生）在戰爭開打期間就進去基輔當起了軍醫，當他進來波蘭難民營時，我一眼就認定他就是台灣人，因為他背著『成功高中』的斜背包，這背包想必是他替代軍中所謂的洽公包了，看到台灣人的那一剎那，是緊急的擁抱，他身上存在著台灣人的血，在這危險的地方是格外的珍貴。」

他轉述，莊先生自稱是從烏克蘭首都基輔來到波蘭邊境，「我的藥用光了實在沒辦法只能出境烏克蘭把藥拿進去，還有一組防彈背心和鋼盔，我不能出來太久，我馬上就要回去基輔照顧傷患」。雙方交談不到一小時，「莊先生」便趕忙收拾行囊準備回戰火下的基輔，王芮緹目送離去的背影，形容莊先生是「穿梭地獄的男人」。

莊先生自稱早在烏俄戰爭開打之初就到烏克蘭，在基輔擔任軍醫。（圖翻攝自王芮緹臉書）

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