超級淋病比愛滋還恐怖 新發現「腦膜炎疫苗」可有效預防

最新研究結果顯示，現有的腦膜炎疫苗對預防淋病有其功效，進一步研究將可望促使有效預防方式誕生。（美聯社）

2022/04/13 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕人類濫用抗生素之下衍生的超級淋病是當代最危險的性病之一，其威脅被認為已超越愛滋，最新研究結果顯示，現有的腦膜炎疫苗對預防淋病有其功效，進一步研究將可望促使有效預防方式誕生。

最新發表在權威期刊《刺胳針》的研究報告中，科學家發現，現存的一種腦膜炎疫苗「4CMenB」對於預防淋病具有積極作用，預先接種者將可讓染病風險降低3分之1。

請繼續往下閱讀...

這幾項相關研究由英國、美國及澳洲的學者進行，針對最容易出現傳播感染的青少年與男同性戀族群實施調查，其中包括美國疾病控制和預防中心（CDC）對紐約與費城共計11萬名年齡介於16至23歲年輕男性的調查。

將接種狀態與淋病發病病例進行比對後，研究人員發現，接種一劑「4CMenB」疫苗帶來約26％的保護力，而兩劑疫苗最高可提供約40％的保護力。

研究人員推測，淋病的致病菌為奈瑟氏淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae），與腦膜炎的病原體可能存在高度遺傳關聯，導致針對後者研發的疫苗對淋病也有一定程度的效果。

淋病是古老而常見的性病，雖然在抗生素被發明後，人類一度掌握治療這項疾病的方法，但隨著抗生素被大量使用，愈來愈多具有多重抗藥性的超級淋病案例出現，讓這種疾病逐漸變得難以治癒，目前已成為最危險的性病之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法