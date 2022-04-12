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    訣別電文是假的！馬立波烏克蘭海陸部隊現身澄清：抵抗到底

    駐馬立波烏軍海軍陸戰隊拍片表示訣別電文是假的，他們會持續抵抗到底。馬立波示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    駐馬立波烏軍海軍陸戰隊拍片表示訣別電文是假的，他們會持續抵抗到底。馬立波示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    2022/04/12 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯圍攻烏克蘭大城馬立波（Mariupol）一個多月，守軍持續堅持，不過日前傳出防守馬立波的烏克蘭「海軍陸戰隊第36旅」彈盡糧絕，在臉書po出訣別電文，現證實該訣別電文是假的，駐馬立波烏軍海軍陸戰隊拍片表示，會持續抵抗到底。

    日前在臉書一篇聲稱是烏克蘭「海軍陸戰隊第36旅」的訣別電文在網路上瘋傳，聲稱由於缺乏補給，現已經彈盡糧絕，士兵們也多處負傷，連非戰鬥員都投入戰鬥，最後表示「通訊已經幾乎中斷，今天可能就是最後一場戰鬥，我們最後的機會是肉搏戰。迎接我們的結局就是死亡或力戰被俘」。

    相關文章曝光後，立刻在網路瘋傳，不過真實性令人存疑，今（12日）推特上出現來自馬立波的烏軍海軍陸戰隊駐軍拍片表示，昨天出來的臉書訣別文是假的，他們仍持續抵抗到底，進攻的俄軍也將遭到毀滅。

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