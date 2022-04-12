殘暴！ 俄軍監禁烏國14至24歲女孩25天 至少9人遭輪姦懷孕

布查鎮被俄軍破壞的殘破不堪，許多平民們遭到傷害。（法新社）

2022/04/12 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，有越來越多的證據顯示，俄軍在戰爭期間犯下許多暴行，包括強姦、濫殺、劫掠等，許多無辜的婦女與平民遭到無法復原的傷害。

綜合外媒報導，烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）受訪時表示，布查鎮（Bucha）某處的地下室發現一群年紀14至24歲的女孩被俄軍監禁25天，監禁期間俄軍每天都會輪姦她們，並聲稱「強姦是為了防止你們想跟其他男人們發生性關係，這樣以後就不會生下烏克蘭小孩了。」這群少女被發現時已經有9位懷孕了。

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66歲的退休水電師傅舍皮科（Volodymyr Shepitko）表示在俄軍撤離後，他重返布查的住所發現房子被洗劫一空，地窖還有披著大衣全身赤裸的女性屍體，她的頭部有2顆彈孔附近的地上有用過的保險套與彈殼。

烏克蘭人權組織「La Strada-Ukraine」主席切芮帕卡（Kateryna Cherepakha）11日透過視訊向聯合國安理會控訴，俄軍在烏克蘭境內已經把強姦當成一種武器，俄羅斯駐聯合國第一副常駐代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）則反駁，強調俄羅斯已不只說過一次，俄羅斯不會讓戰爭波及平民，並指責烏克蘭及其盟國把俄軍描繪成強姦犯及虐待狂。

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