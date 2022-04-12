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    俄軍佔領村莊 83歲阿嬤泣訴遭強暴：我年紀都可以當你媽了

    圖為烏克蘭東部的頓涅茨克地區。示意圖。（路透）

    圖為烏克蘭東部的頓涅茨克地區。示意圖。（路透）

    2022/04/12 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊入侵烏克蘭性侵強暴事件頻傳，受害者下自嬰兒上至老人都有，變態行徑令人髮指。外媒報導，烏軍帶記者前往一處村莊，據傳當地也有人被強暴。1名83歲退休女教師維拉（Vera）接受訪問，泣訴俄軍佔領期間，她被強暴的過程，「我希望他殺了我，而不是他所幹的事」。

    《CBS》報導，維拉表示，俄軍上個月佔領村莊，當時她遭到強暴，「他抓住我的後頸，我開始窒息、我無法呼吸。我告訴那個強暴我的人，我年紀已經大到可以當你媽媽了，你會讓你母親發生這種事嗎？」但對方要她閉嘴。

    報導指出，維拉說，她被施暴當下，患有殘疾的先生就在屋內，並透露對方完事後還拿了一瓶伏特加，「我問我是否可以重新穿上衣服，他大喊『不』。」而且該男爽完走人時，甚至舉起突擊步槍朝空中開3槍。

    報導提到，《CBS》雖無法核實指控，但維拉的故事情節詳細令人信服，並援引維拉說法，稱警方獲報後取走了床單要做檢驗。維拉認為，施暴者來自俄羅斯支持的分離主義份子控制的烏東地區，「一切都很痛，我處於一種要死不活的狀態」，甚至絕望直言「他應該槍斃我，我希望他幹掉我而非他所做的」。

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