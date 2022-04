俄軍攻佔洗劫烏克蘭學校 教室黑板寫「我們不想要戰爭」

2022/04/12 14:24

〔即時新聞/綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔郊區,佔領期間暴行一一被揭露。《CNN》記者沃德(Clarissa Ward)近日參觀2個曾被俄軍進駐的村莊,滿目瘡痍的學校裡,1間教室黑板上卻寫著幾個大字,「請原諒我們,我們不想要這場戰爭」。

《CNN》報導,這間學校一度被俄軍接管洗劫一空,現場血跡斑斑、一片狼藉,令校方震驚不已,直呼「為何要偷走一切?這是1所學校,教育就是未來,佔領者並不理解」。沃德也參觀其中1間教室,黑板上還寫著「請原諒我們,我們不想要這場戰爭」。

報導指出,附近一處墓地安置了6名烏克蘭男性的遺體,當局宣稱他們是在俄軍抵達當天就被處決。死者中有對兄弟,倖存的母親憶述,「他們是很棒的男孩,我多想再見他們一面」。

報導提到,另名烏克蘭媽媽透露,她的女兒上月25日被俄軍帶走,至今下落不明,也不曉得人是否安好,「他們說他們在她的手機裡發現有關他們部隊的資訊,他們告訴我,她在一個溫暖的屋子內,她正在和他們一起工作,她很快就會回家」,但實際上「女兒從未回來」。

