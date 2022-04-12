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    俄軍攻佔洗劫烏克蘭學校 教室黑板寫「我們不想要戰爭」

    隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔郊區，佔領期間暴行一一被揭露。（歐新社）

    隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔郊區，佔領期間暴行一一被揭露。（歐新社）

    2022/04/12 14:24

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔郊區，佔領期間暴行一一被揭露。《CNN》記者沃德（Clarissa Ward）近日參觀2個曾被俄軍進駐的村莊，滿目瘡痍的學校裡，1間教室黑板上卻寫著幾個大字，「請原諒我們，我們不想要這場戰爭」。

    《CNN》報導，這間學校一度被俄軍接管洗劫一空，現場血跡斑斑、一片狼藉，令校方震驚不已，直呼「為何要偷走一切？這是1所學校，教育就是未來，佔領者並不理解」。沃德也參觀其中1間教室，黑板上還寫著「請原諒我們，我們不想要這場戰爭」。

    報導指出，附近一處墓地安置了6名烏克蘭男性的遺體，當局宣稱他們是在俄軍抵達當天就被處決。死者中有對兄弟，倖存的母親憶述，「他們是很棒的男孩，我多想再見他們一面」。

    報導提到，另名烏克蘭媽媽透露，她的女兒上月25日被俄軍帶走，至今下落不明，也不曉得人是否安好，「他們說他們在她的手機裡發現有關他們部隊的資訊，他們告訴我，她在一個溫暖的屋子內，她正在和他們一起工作，她很快就會回家」，但實際上「女兒從未回來」。

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