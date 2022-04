2022/04/12 15:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍正在清理俄軍在撤退地點設置大量詭雷與地雷,讓烏克蘭民眾可以很快回到家園,而有隻小可愛在搜尋地雷、詭雷與未爆彈非常活躍。

綜合外媒報導,隸屬於烏克蘭國家緊急服務中心(SES)的搜救犬「派頓(Patron)」不僅是清理地雷的明星,也是該中心的吉祥物,在戰爭的第一個月,派頓已經發現了90顆地雷,這些地雷都成為了牠最喜歡的乳酪獎勵。

目前派頓與她的小隊正在切爾尼戈夫市(Chemigov)進行清理工作,牠工作的樣子也被烏克蘭國家緊急服務中心拍成影片,在推特引發許多網友們的轉推與討論。

