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    心理戰！ 烏國醫師：俄軍在「泰迪熊玩偶」植入炸藥誘殺孩童

    一名基輔救治傷患的39歲外科醫師亞茨納（ Olexandr Yatsyna ）近日接受外媒專訪時透露，俄軍會在「泰迪熊玩具」中植入炸藥誘殺烏國兒童，藉此策略達到折磨烏國人民的意志，迫使他們防器抵抗。烏國兒童手持泰迪熊，圖與新聞事件無關。（路透）

    一名基輔救治傷患的39歲外科醫師亞茨納（ Olexandr Yatsyna ）近日接受外媒專訪時透露，俄軍會在「泰迪熊玩具」中植入炸藥誘殺烏國兒童，藉此策略達到折磨烏國人民的意志，迫使他們防器抵抗。烏國兒童手持泰迪熊，圖與新聞事件無關。（路透）

    2022/04/10 16:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，近期頻傳俄軍屠殺烏國無辜老百姓、性侵婦女等，引發外界震撼。一名在基輔救治傷患的39歲外科醫師亞茨納（ Olexandr Yatsyna ）近日接受外媒訪問時透露，俄軍會在「泰迪熊玩具」中植入炸藥誘殺烏國兒童，藉此策略達到折磨烏國人民的意志，迫使他們放棄抵抗。

    綜合外媒報導，目前駐守基輔某醫院的亞茨納透露，盤點傷患傷勢時發現，多數為遭受俄軍炮擊的災傷性受傷，接著是被敵軍槍擊或散佈在路上地雷所引發的死傷，但其中最痛心的是被「裝填在毛絨玩具中的炸藥」所波及的兒童病患。他直指，「毫無疑問地，俄軍的目標鎖定烏國每一個家庭，他們決心殺害我們（烏克蘭）的平民和兒童」。

    亞茨納認為，俄軍試圖打「心理戰」，透過暴行達到折磨烏國民眾的心志，試圖以此「扭轉烏克蘭人的思想」，以迫使烏國人民放棄抵抗；他強調，「俄軍利用種種暴行試圖恐嚇我們，但敵軍不會明白的是，俄軍愈恫嚇烏克蘭人民，烏國人只會更加勇敢。」

    據悉，俄軍8日砲擊頓內茨克克拉莫托斯克鎮（Kramatorsk）的火車站，火箭襲擊當下，車站內有數千位平民試圖撤往安全地區，目前已知造成至少50人死亡，數十人輕重傷。

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