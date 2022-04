心理戰！ 烏國醫師：俄軍在「泰迪熊玩偶」植入炸藥誘殺孩童

2022/04/10 16:51

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月,近期頻傳俄軍屠殺烏國無辜老百姓、性侵婦女等,引發外界震撼。一名在基輔救治傷患的39歲外科醫師亞茨納( Olexandr Yatsyna )近日接受外媒訪問時透露,俄軍會在「泰迪熊玩具」中植入炸藥誘殺烏國兒童,藉此策略達到折磨烏國人民的意志,迫使他們放棄抵抗。

綜合外媒報導,目前駐守基輔某醫院的亞茨納透露,盤點傷患傷勢時發現,多數為遭受俄軍炮擊的災傷性受傷,接著是被敵軍槍擊或散佈在路上地雷所引發的死傷,但其中最痛心的是被「裝填在毛絨玩具中的炸藥」所波及的兒童病患。他直指,「毫無疑問地,俄軍的目標鎖定烏國每一個家庭,他們決心殺害我們(烏克蘭)的平民和兒童」。

亞茨納認為,俄軍試圖打「心理戰」,透過暴行達到折磨烏國民眾的心志,試圖以此「扭轉烏克蘭人的思想」,以迫使烏國人民放棄抵抗;他強調,「俄軍利用種種暴行試圖恐嚇我們,但敵軍不會明白的是,俄軍愈恫嚇烏克蘭人民,烏國人只會更加勇敢。」

據悉,俄軍8日砲擊頓內茨克克拉莫托斯克鎮(Kramatorsk)的火車站,火箭襲擊當下,車站內有數千位平民試圖撤往安全地區,目前已知造成至少50人死亡,數十人輕重傷。

'First we had the catastrophic injuries from the bombs, then the shooting, next the mines scattered along the roads but worst of all are the stuffed toys filled with explosives.'



My interview with Ukrainian surgeon Oleksandr Yatsyna in Kyiv. https://t.co/h4Gars2ekF