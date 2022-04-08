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    芬蘭加入北約有戲 前總理：5月就可能提出申請

    前芬蘭總理史塔布推測，芬蘭政府會在5月正式申請加入北約。（美聯社檔案照）

    前芬蘭總理史塔布推測，芬蘭政府會在5月正式申請加入北約。（美聯社檔案照）

    2022/04/08 20:55

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典對加入北大西洋公約組織（NATO）更加積極，又以芬蘭政府和民間已有極高共識，最快5月就會提出申請，而北約也早已表明樂見其成。

    《路透》報導，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）7日參加完北約外交部長會議後透露，政府將在數日內向國會提交報告，說明烏俄戰爭對本國安全的影響，至於是否尋求加入北約，數週內會有說明。他強調，烏俄衝突凸顯俄國願意冒軍事行動之險，「我們也可能面對必須尋求合作的局面」；若國會鼎力支持，政府準備好迅速提交申請。

    據了解，芬、俄陸地邊界長達1300公里，最新民調顯示60％民眾支持加入北約，比去年秋季飆升34％，也是1998年進行相關民調以來最高數字。

    前芬蘭總理史塔布（Alexander Stubb）7日更向美國新聞網站《Axios》表示，芬蘭人希望加入北約是被「合理的恐懼」驅使，認清除了擁有強大的現役軍隊，也必須與強大的鄰居（北約）合作。

    史塔布相信，芬蘭政府可能最快5月就會決定是否加入北約；甚至打趣道，可能會在前蘇聯接受前納粹德國投降的「勝利日」、即5月9日提出申請。事實上，部分芬蘭國會議員確實希望趕在北約6月底西班牙馬德里高峰會前提出申請。

    北約秘書長史托騰伯格近日表示，若芬、瑞兩國決定加入，30個成員國都將熱烈歡迎。俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫則揚言，若芬、瑞兩國加入北約，俄國「必須讓西側更精實」，將以自己的方式「重新平衡局勢」。

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