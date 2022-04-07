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    芬蘭瑞典積極考慮加入北約 外媒：普廷親手助北約東擴

    俄國總統普廷彷彿寓言故事《北風與太陽》中的北風，親自發起了一場讓北約東擴的戰爭。（美聯社）

    俄國總統普廷彷彿寓言故事《北風與太陽》中的北風，親自發起了一場讓北約東擴的戰爭。（美聯社）

    2022/04/07 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，主要目的之一便是希望遏止北約勢力東擴，然而在戰火影響下，長期奉行中立態度的北歐國家瑞典與芬蘭積極考慮加入北約，北約也張開雙臂歡迎兩者，使得俄國總統普廷彷彿寓言故事《北風與太陽》中的北風，親自發起了一場讓北約東擴的戰爭。

    《美國之音》刊文指出，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）近日接連表態，嚴肅考慮以任何方式加入北約的可能性，而針對兩國進行的民調更顯示，芬蘭、瑞典兩國國民同樣表現出對加入北約日益增強的意願。

    瑞典國防專家、美國大西洋理事會北歐事務主任威斯蘭德（Anna Wieslander）受訪時表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵讓瑞典與芬蘭兩國國民對自家防衛能力產生懷疑，「俄羅斯作為一個擁核的鄰居，又是聯合國安理會成員，讓北歐國家國民深刻感受到具體化的威脅」。

    文章進一步指出，俄羅斯2008年入侵喬治亞與2014年吞併烏克蘭的克里米亞時，上述兩國的國民都曾有過加入北約的討論，但當時民意支持度都不高，以芬蘭為例，原因在於該國獨有的歷史脈絡，使得國民堅信「一旦發生危機將沒有外援，因此一直決定不介入大國競爭」。

    然而本次烏克蘭戰爭卻徹底改變了現狀，瑞典、芬蘭兩國深刻意識到危機就在門口，防務立場也已出現顯著轉變，「兩國均打破長年傳統先後軍援烏克蘭」，其中瑞典更是自1930年代後首次向處於交戰狀態的國家提供武器，表明他們已認知俄羅斯對整個歐洲安全架構構成的威脅。

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