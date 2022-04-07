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    不只拒絕制裁油氣 匈牙利再收俄羅斯核燃料

    匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto，見圖）7日表示，因受烏克蘭戰事影響無法陸運，已透過空運接收俄羅斯製核燃料棒。（美聯社）

    匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto，見圖）7日表示，因受烏克蘭戰事影響無法陸運，已透過空運接收俄羅斯製核燃料棒。（美聯社）

    2022/04/07 19:15

    〔即時新聞／綜合報導〕除不甩歐盟希望促成的對俄立場團結外，匈牙利政府今（7）日表示，因受烏克蘭戰事影響無法陸運，已透過空運接收俄羅斯製核燃料棒。

    《路透》報導，俄羅斯侵略烏克蘭引爆國際制裁，但匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）今（7）日指出，由於受烏克蘭戰事影響無法再由鐵路收貨，已透過空運接受新一批俄羅斯製核燃料棒，供給該國保克什核電廠（Paks Nuclear Power Plant）使用。

    此外西雅爾多也重申匈牙利拒絕抵制俄羅斯原油、天然氣的立場，並補充指出任何抵制俄羅斯核能源的行動對匈牙利而言都是不可跨越的「紅線」。

    由於核能源尚未列入歐盟對俄制裁品項，西雅爾多指出，運送俄製核燃料的航班在獲得同意的情況下，經過白俄羅斯、波蘭及斯洛伐克的領空抵達匈牙利。

    報導指出，匈牙利2014年起計劃將購入2組俄製VVER核反應爐，擴建保克什核電廠，也獲得俄羅斯國家原子能公司（Rosatom ）爽快答應，被外界視為匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）長期友好關係的證明。

    親俄的奧班在上週日（3）順利連任後，昨（6）日在記者會上稱將帶領政府深化與西方聯盟，如歐盟、北約的關係。然而，他也話鋒一轉指出，匈牙利已經準備好用俄羅斯貨幣盧布向俄收購天然氣，打亂了歐盟期望在對俄立場上的團結陣形。

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