不只武器！科技工具即時戳破俄軍謊言 助陣小蝦米反噬大鯨魚

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/04/07 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔郊區搞出「布查大屠殺」震驚全球，俄軍堅稱畫面造假、殺戮慘案發生前就撤離，但衛星影像顯示，俄軍佔領期間遇害平民早已陳屍路邊，證明俄軍涉犯戰爭罪，說服西方領導人擴大制裁俄羅斯、加速供應烏克蘭武器，其中，即時揭露戰場上真相的高科技產品功不可沒。

《CNN》報導，除了衛星影像顯示俄軍在布查的暴行，先前無人機也拍到自行車騎士遭俄軍殺害的影像，並於倒臥地點尋獲遺體等畫面，另有智慧型手機、地理定位技術等高科技產品「加持助陣」。針對布查暴行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也喊話聯合國，「證據確鑿，有衛星影像，我們可以進行全面且透明的調查」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，俄烏戰爭顯示出不只高科技軍武能扭轉戰局，傳遞資訊的工具也可以，科技技術讓小蝦米得以力挽狂瀾反噬大鯨魚。雖然最終走向目前不得而知，但俄軍在布查犯下的暴行，正在強化烏克蘭反攻的力量。

報導提到，幾十年來各國政府可藉戰場上的衛星影像，協助查明戰爭罪行，但少見即時用於公眾領域，普廷與其指揮官不曉得是不在乎亦或沒意識到，他們的命令、行動都已留下難以抹滅的紀錄，且可能還會回頭「糾纏」。

此外，普廷曾發表論文探究為何他認為烏克蘭不是一個國家，也在電視上說過俄羅斯為什麼應該入侵，若影像畫面、說過的話與其他相關證人證詞能佐證採納，恐不利於普廷，讓他難逃清算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法