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    普廷2女兒也被制裁 美懷疑她們助父隱匿資產

    俄羅斯總統普廷的二女兒葉卡捷琳娜。（路透）

    俄羅斯總統普廷的二女兒葉卡捷琳娜。（路透）

    2022/04/07 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國週三宣布對俄羅斯新一波制裁對象，其中包括總統普廷（Vladimir Putin）的2名女兒瑪麗亞（Maria）與葉卡捷琳娜（Katerina）。外媒報導，美國官員認為她們替父親隱藏了財富。

    《路透》報導，美國官方認為，普廷的大女兒瑪麗亞領導俄羅斯政府資助計畫，數十億美元用於遺傳學研究，並由父親普廷親自監督。二女兒葉卡捷琳娜則是技術主管，她的工作與俄國政府及國防工業有關聯。

    美國高官表示，「我們有理由相信，普廷與諸多親信、寡頭隱匿他們的財富及資產，他們的家人將他們的財產放在美國金融體系下，以及世界其他地方。我們認為普廷許多資產都藏在家人那裡，這就是我們針對這些人的原因」。

    報導指出，瑪麗亞曾於聖彼得堡國立大學研究生物學、莫斯科國立大學習醫，並參與基因研究工作，他的丈夫則是荷蘭商人法森（Jorrit Joost Faassen），曾在俄羅斯國有、第3大的天然氣工業銀行（Gazprombank）工作，這間銀行與普廷身邊菁英關係密切。

    至於葉卡捷琳娜，報導提到，她的前夫是普廷老友沙瑪洛夫（Nikolai Shamalov）的兒子基里爾（Kirill），夫妻倆資產雄厚，前公公又是俄羅斯銀行股東，該銀行堪稱「俄羅斯菁英的私人銀行」。此外，葉卡捷琳娜在學術界也頗有名氣，她在莫斯科國立大學主持公費資助項目，團隊還與國有組織簽訂價值數百萬美元合約等。

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