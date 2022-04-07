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    去年8352萬落槌！推特首條推文NFT再拍賣 價格翻漲16倍

    推特創辦人杜錫去年3月將首則推特推文以「非同質化代幣（NFT）」形式拍賣，最終售出291萬美元，現買家再度將這則推特拍賣，要價近4800萬美元，是他當時買下的16倍。（美聯社）

    推特創辦人杜錫去年3月將首則推特推文以「非同質化代幣（NFT）」形式拍賣，最終售出291萬美元，現買家再度將這則推特拍賣，要價近4800萬美元，是他當時買下的16倍。（美聯社）

    2022/04/07 12:53

    〔即時新聞／綜合報導〕推特創辦人杜錫（Jack Dorsey）去年3月將2006年3月的首則推特推文以「非同質化代幣（NFT）」形式拍賣，最終以1630.58以太幣售出，在當時價值超過291萬美元，現買家再度將這則推特拍賣，要價近4800萬美元，是他當時買下的16倍。

    綜合外媒報導，杜錫在2006年3月21日發佈全球第1則推文，推文內容為「剛剛才設好我的推特」（just setting up my twttr），這則貼文去年以「非同質化代幣（NFT）」形式拍賣，最後1630.5825以太幣落槌，在當時相當於291萬（約新台幣8352萬元），由馬來西亞Bridge Oracle執行長埃斯塔維（Sina Estavi）得標。

    現埃斯塔維再度將這則推特拍賣，要價為14969枚以太幣，按以太幣目前價格計算約為4800萬美元（約新台幣13.8億餘元），埃斯塔維表示會把交易所得的50%捐給東非的非營利組織GiveDirectly，該機構發放現金給窮苦民眾。

    杜錫去年賣出後，也將所得捐贈給GiveDirectly，他回應埃斯塔維的推特表示，「為什麼不捐出99%？」

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