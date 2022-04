去年8352萬落槌！推特首條推文NFT再拍賣 價格翻漲16倍

2022/04/07 12:53

〔即時新聞/綜合報導〕推特創辦人杜錫(Jack Dorsey)去年3月將2006年3月的首則推特推文以「非同質化代幣(NFT)」形式拍賣,最終以1630.58以太幣售出,在當時價值超過291萬美元,現買家再度將這則推特拍賣,要價近4800萬美元,是他當時買下的16倍。

綜合外媒報導,杜錫在2006年3月21日發佈全球第1則推文,推文內容為「剛剛才設好我的推特」(just setting up my twttr),這則貼文去年以「非同質化代幣(NFT)」形式拍賣,最後1630.5825以太幣落槌,在當時相當於291萬(約新台幣8352萬元),由馬來西亞Bridge Oracle執行長埃斯塔維(Sina Estavi)得標。

現埃斯塔維再度將這則推特拍賣,要價為14969枚以太幣,按以太幣目前價格計算約為4800萬美元(約新台幣13.8億餘元),埃斯塔維表示會把交易所得的50%捐給東非的非營利組織GiveDirectly,該機構發放現金給窮苦民眾。

杜錫去年賣出後,也將所得捐贈給GiveDirectly,他回應埃斯塔維的推特表示,「為什麼不捐出99%?」

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

???? https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0