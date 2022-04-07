美副國務卿籲北京記取俄國教訓 犯台國際必回應

2022/04/07 05:12

〔中央社〕美副國務卿雪蔓今天在國會表示，拜登政府從上到下都努力確保中國自俄烏戰事吸取「正確教訓」，美國一中政策不接受犯台行徑，北京若採取任何類似作為，國際社會必將做出回應。

眾議院外委會今天召開聽證會，邀請雪蔓（Wendy Sherman）出席作證，說明總統拜登（Joe Biden）政府計劃如何恢復美國在印太區域領導地位。由於俄烏戰事引發台海安全聯想，台灣一如預期成為聽證會重點之一。

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外界雖多把台灣與烏克蘭相提並論，但眾議院外委會亞太小組首席議員夏波（Steve Chabot）表示，俄國侵烏之所以受到國際一致譴責，是因此舉明顯侵犯國家主權；但北京長期散播台灣是中國一部分的謊言，若中國犯台，要集結類似國際勢力聲援台灣恐較困難，他詢問美方應如何因應。

雪蔓回應指出，過去40多年來，美國「一中」政策是以台灣關係法、美中三公報與六項保證做為指引，拜登當時也是表決支持該法通過的一員。

雪蔓表示，美國會持續協助台灣維持足夠自衛能力，提供必要武器。任何企圖以非和平方式決定台灣未來的作為，都會被視為對西太平洋和平與安全的威脅，且為美方所嚴重關切；美國也會保有能力，抵抗任何會危及台灣人民安全、社經制度的武力或脅迫行動。

雪蔓強調，這即是台灣關係法內涵。她並重申，美國對台承諾堅若磐石且跨越黨派。

至於部分人士擔心中國可能從俄烏戰火中學到「錯的教訓」，雪蔓說，美國在與中方各層級互動中，都努力確保中共學到「對的教訓」，包括拜登與中國國家主席習近平的對話。

雪蔓表示，她希望中國看到的是美國全世界都有盟友夥伴，且他們都信奉主權、領土完整、各國有權決定自身外交政策、以規則為基礎的國際秩序等原則；美國也已清楚表明台海穩定的重要性，沒有任何「國家」應被侵略。

雪蔓雖迅速澄清美國未將台灣視為「國家」，而是「司法管轄區」（jurisdiction）。但她強調，美國一中政策不接受中國企圖以武力奪台，此舉勢必無助於台海或印太區域穩定。

她也向北京喊話：「我們希望中國了解，任何類似作為都將引發國際社會回應，不僅是美國，也包括世界多數國家。」

此外，眾議院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）今天在會上表示，駐美代表蕭美琴向他關切美國對台軍售交貨延宕的問題。麥考爾憂心地說，他不認為台灣現階段有能力自我防衛，他不希望看到美國重蹈覆轍，等到侵略發生才交付武器。

雪蔓指出，她認同台灣非常重要，自2009年來，美國對台軍售總額超過300億美元（約新台幣8709億元）。她表示，美方正檢視整體防衛交易事業，看哪個環節能更有效率，能如何改善交貨時程。

現場也有多位議員關切，拜登政府研擬中的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）是否會納入台灣。對此，雪蔓說，他們尚未就會員議題做出最後決定，但IPEF會包含與美方具備同樣野心及對高標準承諾的夥伴。（編輯：陳正健）1110407

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