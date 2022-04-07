若威脅台安全 美議員提案將中國排除國際金融體系

2022/04/07 05:00

〔中央社〕記取俄羅斯入侵烏克蘭教訓，美國眾議員盧卡斯今天提出「排除中國法案」，一旦中國對台灣安全或社會、經濟體系構成任何威脅，法案將把中國排除於國際金融體系。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天也在聯邦眾議院金融服務委員會聽證會上表示，如果中國如同某些人擔心的對台灣採取侵略行動，美國準備對中國實施制裁，就如美國與盟友如今針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。

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美國聯邦眾議員魯卡斯（Frank Lucas）今天推出「排除中國法案」（Ostracize China Act）。盧卡斯透過聲明表示，美國面臨的最大世代挑戰來自中共的經濟、政治與國家安全威脅。為了阻止中國傚法俄羅斯的入侵行動，國會應採取必要措施，若北京威脅台灣人民安全、社會或經濟體系，將讓中華人民共和國蒙受重大金融與經濟制裁。

他指出，對於中國利用經濟影響力與軍事實力，企圖重塑印太地區的脅迫與日益增強的行動絕不能放任不管，「排除中國法案」向北京發出一個信號，亦即中國對台灣的侵略行為將會面臨來自經濟與金融的責任追究。

根據法案規定，法案將尋求將中國政府官員排除於部分國際金融組織會議與相關活動之外，包括20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、國際金融穩定委員會（Financial Stability Board）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）、國際證券監察會組織（IOSCO）等國際金融組織。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭引發國際對中國是否起而效尤威脅台灣安全的擔憂，葉倫出席眾院金委會聽證會時答覆共和黨籍首席議員麥亨利（Patrick McHenry）提問時表示，美國政府與財政部反對任何片面改變台灣現狀的做法。美國正和盟邦密切合作，以確保有可用的工具因應台灣可能面臨的威脅。

她表示，美國已因為中國在新疆強迫勞動與對香港的挑釁，對中國祭出制裁，「我們當然關心台灣，會採取適當行動」。俄羅斯入侵烏克蘭後美國採取的行動證明美國能做到並產生重大後果，「不應懷疑我們在其他情況下也能夠採取同樣行動的能力與決心」。（編輯：陳正健）1110407

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