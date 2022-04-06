中國漁船全球非法撈捕 英環團報告：海豹遭打死後割頭

英國環境正義基金會（Environmental Justice Foundation）最新報告揭露，中國遠洋漁船進行非法捕魚、剝削人權、捕殺瀕危保育類動物。圖為一條被捕獲的鯨魚在中國漁船支解。（翻攝EJF報告）

2022/04/06 14:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕英國環境正義基金會（Environmental Justice Foundation,簡稱EJF）發布最新報告，揭露中國遠洋漁船在全球各大洋區有廣泛非法捕魚、剝削人權、人口販運、刻意捕殺瀕危保育類動物情形，鯨魚、鯊魚、海龜、海豹均成為中國漁船的獵殺對象，海豹甚至被棍棒打死後慘遭割頭。

EJF透過全面資料分析發現，中國政府給予漁船的補貼，讓早已產能嚴重過剩的中國船隊，持續剝削發展中國家的海洋資源，危及其人民的生計以及糧食安全；EJF並將中國官方公布的資料與非法漁船紀錄、漁工訪談證詞交叉比對，中國遠洋船隊在全世界各地運作，並影響每一個國家。

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研究發現，非法捕魚普遍存在中國船隊中。根據在88艘漁船上超過百位漁工所提供的證詞，95%的漁工表示曾目睹中國漁船從事非法作業。幾乎所有受訪漁工都表示，他們工作的漁船有對鯊魚進行割鰭棄身，將有價值魚鰭割下，鯊魚身丟回海中慢慢死去。

根據漁工提供的手機影片，更呈現了海豹被棍棒打死後遭割頭。超過三分之一的受訪者表示，他們所工作的漁船曾捕捉，並殺死保育類動物如海龜、海豹等。約五分之一受訪者表示，他們時常宰殺海豚作為捕捉鯊魚的魚餌。

一名受訪的漁工表示，「不管鯊魚是大是小，即使是還在肚子裡的小鯊魚，我們全部都會抓走。我想你可以稱它為『魔鬼之船』，因為它真的拿走所有東西」。

報告指出，來自中國政府的有害補貼，總額約18億美元，以及對外籍漁工的人權剝削，讓這些破壞性作業方式猖獗。有漁工表示，他們經常得忍受中國船長或資深船員施以身體及語言上的虐待、艱苦的工作時間、食物及飲水不足及強迫勞動等。

EJF收集到的證詞和影像揭露，印尼船員被中國資深船員用金屬棒毆打，並被持刀威脅。一名印尼漁工告訴英國環境正義基金會，「我被綁起來打，他們毆打我身體的每一個部位」，而且幾乎所有受訪船員，比例97%都表示，他們受到不同形式的債務束縛或身分證件被沒收。

報告直指，在非洲迦納，超過90%的迦籍工業拖網船隊疑為中資持有，並透過當地的「人頭公司」註冊為迦納公司來規避法律。許多這類漁船一再涉入非法捕魚作業。

資料顯示，在所有中國政府核准的外國水域漁業計畫中，78.5%為非洲水域的漁船。非法捕撈猖獗的西非，中國底拖網船隊每年捕撈約235萬噸海鮮，據估計，約佔中國遠洋捕撈總量一半，價值超過50億美元。非洲許多魚類種群已被嚴重過度捕撈，資源瀕臨崩潰，將為貧困的沿海社區帶來災難性的衝擊。

英國環境正義基金會（Environmental Justice Foundation）發布最新報告，揭露中國遠洋漁船在全球各大洋區有廣泛非法捕魚、剝削人權、人口販運、刻意捕殺瀕危保育類動物情形，鯨魚、鯊魚、海龜、海豹均成為中國漁船的獵殺對象，海豹甚至被棍棒打死後慘遭割頭。（翻攝EJF報告）

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