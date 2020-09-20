大海賊！美海岸防衛隊痛批中國非法捕魚和海上掠奪

中國漁船在全球各地非法濫捕，圖為2017年印尼炸毀因非法捕撈扣押的中國漁船。（美聯社檔案照）

2020/09/20 16:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《南華早報》20日報導，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）在一份有關非法捕魚的最新報告中，對中國提出嚴厲警告，並呼籲更多的國家聯合起來，在海上打擊掠奪性國家。

這份報告還批評了中國的武裝漁業民兵組織，指出「中國武裝海上自衛隊，估計有3000多艘船隻，積極在公海和其他國家的主權水域進行侵略行為，以脅迫和恐嚇合法漁民，以支持中國共產黨的長期海上戰略目標。」

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此前多份研究報告稱，中國政府利用這些民兵組織在爭議頗大的南海強化其主權主張，在有爭議島嶼周圍水域派出船隻，驅逐其他主權主張國的漁民和士兵。

最近，美國海岸防衛隊在中國本土附近採取了越來越強硬的姿態，並在南海開展的演習，還與美國海軍一起在台灣海峽開展「自由航行」行動。

在美中關係迅速惡化之際，這份報告表明，美國海岸防衛隊決心加大對中國龐大遠洋捕魚船隊的打擊力道。

據最近估計，中國遠洋漁船約有1.7萬艘，其中逾1.2萬艘在中國以外的海域作業。

今年2月，美國海岸警衛隊司令舒爾茨上將（Adm. Karl Schultz）表示，中國是「最嚴重的捕漁掠奪者之一」，對其它國家的糧食安全構成威脅。他強調，這是對國家安全的挑戰，需要作出明確回應。

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