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    「嫁妝可讓醜女嫁帥老公」 印度教科書惹眾怒

    在傳統的印度社會，男方條件愈好，通常就會向女方索要更多的嫁妝。圖為印度集體結婚場景。（美聯社資料照）

    在傳統的印度社會，男方條件愈好，通常就會向女方索要更多的嫁妝。圖為印度集體結婚場景。（美聯社資料照）

    2022/04/05 13:38

    〔中央社〕「嫁妝文化」在印度早已被法律明文禁止，但印度一本護理師的社會學教科書內容卻直接探討嫁妝的好處，其中一點是醜女可因豐厚的嫁妝嫁到帥丈夫，引起網友憤怒。

    印度網友Aparna最近在推特PO出一本護理師的社會學教科書內頁，討論「嫁妝的好處與優點」，第一是可透過女方家庭提供的家具、家電等用品，新人可以更輕鬆建立家庭。

    由於印度家庭通常不把家產分給女子，因此教科書也說，女子能以嫁妝的形式分得父母的家產。此外，嫁妝文化也間接鼓勵女性接受教育，因為女性受過教育以及有一份好的工作，男方要求的嫁妝就會比較少。

    教科書提到的最後一點是「相貌醜陋（ugly）的女子可以透過豐厚的嫁妝，嫁給好看或醜陋的男子」。

    推文在網路傳開後，引起許多印度民眾的憤怒，要求教育部禁用這本教科書。一名網友回應：「這竟然是出自於教科書，令人震驚！」還有網友說：「可恥！教科書竟宣揚嫁妝文化！」

    嫁妝文化在印度行之有年，原先的美意是協助新人成家，但在部分地區卻演變成嫁女兒的必要條件，特別是如果女兒沒有工作技能、必須由男方家庭「養」的話。

    一名印度民眾向中央社表示，由於印度人的婚姻大事多由父母安排，在傳統的印度社會，男方條件愈好，通常就會向女方索要更多的嫁妝。

    嫁妝文化引發不少社會問題，女子因娘家付不出嫁妝而自殺、或遭男方家庭施暴、殺害，以及男方覬覦嫁妝而騙婚等案件，時有耳聞。

    印度早在1961年即已制訂「嫁妝禁止法」，不論收取或給予嫁妝都可判處5年以上有期徒刑，外加1萬5000盧比（約新台幣5600元）或與嫁妝等值的罰金。

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