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    軍情動態》強化北約戰力！ 美售保加利亞8架F-16

    美國將出售8架F-16戰鬥機給保加利亞。示意圖。（路透）

    美國將出售8架F-16戰鬥機給保加利亞。示意圖。（路透）

    2022/04/05 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局宣布，國務院已核准軍售8架F-16 C/D BLOCK 70戰鬥機給保加利亞政府，合約總值達16.73億美元（約新台幣484億元），進一步強化北大西洋公約組織（NATO）在黑海地區的空戰能力。

    美國國防安全合作局聲明指出，保加利亞政府提出採購4架F-16 C/70、4架F-16 D/70 、11具F100-GE-129D引擎、11台座艙多功能顯示系統（iPDG），並搭配19枚AIM-120先進中程空對空飛彈或同等級飛彈、28枚GBU-39小直徑炸彈，以及其它各式維護、訓練和後勤物料等配件。

    美方表示，北約盟國是維護歐洲政治穩定和經濟發展的重要力量，藉由提升其維安能力，本筆軍售案將促進美國達成外交及國家安全政策目標。軍售項目則可強化保加利亞的軍事力量，讓該國空軍能夠常態部署在黑海地區，以應對現行或未來的可能威脅。

    美方強調，這項軍售不會改變該地區的軍事平衡，獲得F-16將可提供保加利亞與北約共同行動的平台，保國空軍可更頻繁地與其它地區的F-16互動。

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