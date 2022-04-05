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    布查平民遭俄軍屠殺 拜登要普廷以戰爭罪受審（不斷更新）

    烏克蘭小鎮布查發生屠殺平民事件，家屬悲痛萬分。（美聯社）

    烏克蘭小鎮布查發生屠殺平民事件，家屬悲痛萬分。（美聯社）

    2022/04/05 08:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月5日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    *基輔西北方的小鎮布查（Bucha）發生屠殺事件，300人死於戰火。烏克蘭總統澤倫斯基提到，目前已有消息指出，基輔周邊的博羅江卡（Borodyanka）和其他一些被烏軍解放的城市，受害者人數可能更高。

    *美國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，俄羅斯將戰略重新移往烏克蘭南部及東部，打算在此包圍、壓制烏克蘭軍隊，藉此掩蓋俄軍先前的失敗。

    *俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔一帶屠殺平民。美國總統拜登再次直呼俄羅斯總統普廷為「戰犯」（war criminal），呼籲以戰爭罪審判普廷，並表示將為烏克蘭提供更多武器，對俄國採取更多制裁行動。

    *波蘭總理莫拉維茨奇（Mateus Morawiecki）4日譴責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與俄羅斯總統普廷談判，痛批「沒有人會跟希特勒談判」（nobody negotiated with Hitler）。

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