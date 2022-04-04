需求飆升10倍！ 俄羅斯爆藥品之亂 恐慌囤貨致短缺

俄烏戰事來到第40天，受到國際制裁影響，俄羅斯民眾恐慌囤積藥物。示意圖。（美聯社）

2022/04/04 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事來到第40天，受到國際制裁影響，俄羅斯除了飽受通膨之苦，也因民眾恐慌囤積藥物，包括消炎藥、胃腸藥與抗憂鬱藥等，導致短缺現象持續延燒。外媒報導，部分藥物在首都莫斯科與其他城市的藥局裡，越來越難買到。不過，俄羅斯官方表示情況正在緩解中。

《美聯社》報導，雖然俄羅斯專家及衛生當局認為，藥品暫時性短缺源於恐慌性搶購與供應商後勤方面困難，但部分民眾仍擔心高品質藥物將從俄羅斯市場上消失。俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）指出，近期對某些藥物的需求飆升10倍，呼籲國人不要囤貨。

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分析公司RNC Pharma主管貝斯巴洛夫（Nikolay Bespalov）透露，西方主要製藥商承諾不會將重要藥品撤出俄羅斯市場，然而國際制裁諸如被踢出SWIFT、多國禁飛俄羅斯等，打亂了供應鏈，即便後勤問題在很大程度上獲得緩解，但恐慌心理仍在作祟，「直到恐慌情緒冷靜下來，否則短缺情形將持續」。

報導指出，俄羅斯聯邦醫療保健監督局先前表示，藥品市場狀況逐漸回歸常態，恐慌性購買正在下降中。

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