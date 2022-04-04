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    害怕明天沒食物！ 烏南馬立波逃難媽媽痛哭：兒子仍會藏麵包

    烏克蘭馬立波1名媽媽帶著3名小孩逃到利維夫，但她透露兒子就算待在安全的住處仍然會把麵包藏起來，因為他害怕明天沒食物吃。圖為被俄軍轟炸後的馬立波。（路透）

    烏克蘭馬立波1名媽媽帶著3名小孩逃到利維夫，但她透露兒子就算待在安全的住處仍然會把麵包藏起來，因為他害怕明天沒食物吃。圖為被俄軍轟炸後的馬立波。（路透）

    2022/04/04 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港口大城馬立波遭俄羅斯軍隊圍攻多日，當地39歲媽媽德尼森科（Nadia Denysenko）受困3週終於帶著3名小孩逃到烏西利維夫，但她透露兒子就算待在安全的住處仍然會把麵包藏起來，因為他害怕明天沒食物吃。

    《BBC》報導，德尼森科透露，她和14歲、5歲的兒子和12歲女兒待在馬立波時，公寓窗戶被砲擊震碎，冷風不斷灌了進來，白天只能躲在有牆壁掩護的走廊，晚上則睡在地下室躲避轟炸，通常清晨5時左右就會醒來，因為時近時遠的砲聲讓人無法入睡。

    德尼森科表示，那種生活簡直就是地獄，沒有人知道自己早上會不會活著醒來。當小兒子好奇地詢問為什麼會有爆炸時，做為母親的德尼森科只能欺騙他那其實是煙火。

    德尼森科指出，鄰居會在街上的露天廚房煮飯，她和小孩很喜歡待在那邊，因為外面竟然比屋內暖和，但到了她離開前的最後2天已沒有東西可煮，就算有錢也買不到食物。

    因此，德尼森科開始計畫逃跑，某次她帶著小孩到一處有許多車輛聚集的地方，因為那裡被認為是疏散點，孰料當地卻遭到俄軍的攻擊，幸好有人將她和孩子們推入建築物內躲避。

    不過，現場1名試圖將家人帶離城市的軍人就沒那麼好運了，他頭部受傷後被帶到地下室，1名女孩用一般的針線幫忙縫合傷口。德尼森科說，小孩看到後問她「媽媽，他們為什麼要殺我們？」這句疑問讓德尼森科無法回答。

    終於，德尼森科和孩子3月17日搭上了私人車輛疏散，抵達俄軍控制下的別爾江斯克後又搭乘前往扎波羅熱的巴士，一路上都是俄軍或親俄分子的哨站，他們會登車進行檢查，特別著重在男性和手機上面，幸好德尼森科事前就已把馬立波的所有照片都刪除。

    逃出5天後，德尼森科一家人抵達較未受到戰火波及的利維夫，在那裡有了安全的住處還可以買食物，但兒子仍然會把麵包和糖果藏在各種不同的地方，當德尼森科詢問為什麼要這樣做時，兒子回答「這樣我明天就有東西可以吃了。」

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