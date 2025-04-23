中捷隨機殺人兇手洪淨下跪和解 二審減刑3月改判9年9月

洪淨宣稱沒殺人之意，二審仍不採信，但考量他賠償呂生和解，改判9年9月，減刑3月。（記者張瑞楨翻攝）

2025/04/23 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲的護理專科學生洪淨，去年5月21日搭台中捷運時持3把刀隨機砍殺乘客，砍傷呂姓高中生與被稱為「長髮哥」的許瑞顯2人，犯後自稱「我與眾不同」，台中地方法院依殺人未遂罪判刑10年，他上訴二審並向出庭的呂生下跪道歉，還強調自己沒有殺人犯意，高等法院台中分院仍認定他有殺人犯意，但以他二審賠償呂生和解，酌予減刑3個月，改判9年9月，可上訴三審。

洪淨今天並未出庭聆聽判決，他與長髮哥在一審和解，呂生則於二審和解，二審審判長吳進發指出，減刑3月主因，是洪淨與呂生於二審時和解，洪淨二審還是堅稱沒有殺人犯意，還強調他只想傷害人，他於二審辯論庭時還曾說，自己希望能減刑，他「終究要回歸社會」，期待法官能好好看待他，並描述自己乖巧，之前想犯下一件大家都能看到的刑案（想成名），是自己用錯方法。

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針對他自稱沒殺人犯意，台中地院一審認為他行凶時精神正常，且犯案前先買刀、戴手套，並對乘客要害部位揮砍，顯示他有殺人之心，動機是想要毀滅自我，二審見解與一審相同，審判長吳進發強調，審酌洪生買的凶器，以及揮刀砍向被害人頭部等致命位置等等，足以認定洪淨有殺人犯意。

洪淨於二審時卯足勁爭取減刑，他於高等法院台中分院於3月27日最後一次開庭時，洪淨在法警勸阻下，向到庭的被害人呂姓高中生下跪道歉，他還唸自己寫的信，指自己年幼時遭遇家庭事故，13歲至19歲又生病，在學校被霸凌，他忍耐5年，沒有人知道他經歷什麼，不過，他被羈押期間，在看守所遇到很多人，他為自己不成熟的行為（指行兇）深感抱歉。

他強調，自己犯案前吞了48顆藥，之後藥效而頭暈無力，當時他想犯下恐怖的行為，讓警察開槍射殺他，他不敢離世，才萌生行兇之意，不過，事發之後，他感謝父母沒有放棄他，他也是首次感受家庭溫暖，他對傷者2人深感抱歉，也對中捷與乘客，以及受到恐慌的社會大眾致歉，他已經知道要珍惜自己，活著就有希望，他願意好好面對被害人，他沒有致人於死之意，就算無法減刑，也希望法官能了解他的本意。

洪淨（圖右，棕衣者）持刀於中捷車廂內隨機砍人，被乘客聯手制伏，台中地院判刑10年，二審減刑3月，改判9年9月。（記者張瑞楨翻攝）

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